Сырский раскрыл безумные потери РФ на Покровском направлении

По словам главкома, 7 тысяч врагов уничтожено безвозвратно.

Покровское направление остается одним из самых горячих на фронте. За первый месяц 2025 года Силы обороны обезвредили там 15 тысяч оккупантов.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский в Telegram.

Он отметил, что продолжается оборонительная операция, направленная, в частности, на уничтожение вражеских сил и резервов противника.

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По словам Сырского, украинские защитники непрерывно наносят потери оккупантам.

"Покровское направление остается одним из самых горячих. Только за январь этого года наши воины обезвредили здесь более 15 000 захватчиков, из которых около 7000 - безвозвратно", - отметил главнокомандующий.

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Как сообщал УНИАН, военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что российским оккупантам не удается окружить Покровск Донецкой области, поэтому они могут пойти в обход к админгранице Днепропетровской области и даже пересечь ее.

Он напомнил, что враг хотел окружить Покровск, но Силы обороны не дали ему это сделать. "Задача, которую враг ставит - это дойти непосредственно до Днепропетровской области, а возможно даже пересечь непосредственно административную границу. Это целесообразно не с военной точки зрения, а исключительно с военно-политической и даже пропагандистской, потому что другой цели нет", - подчеркнул Мусиенко.

Эксперт отметил, что ситуация в течение этой недели несколько изменилась - если раньше у противника наблюдалась определенная динамика, то сейчас украинским подразделениям, которые там работают, удается останавливать врага. По его словам, на сегодняшний день можно констатировать то, что в январе на Покровском направлении было больше всего боевых столкновений, но, как минимум, не реализуется план противника о заходе в Покровск и окружении города.

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