Если вам кажется, что жалюзи уже пора привести в порядок, этот способ подойдет.

С наступлением весны многие хозяйки моют окна и жалюзи, во-первых, чтобы наслаждаться прекрасной погодой сквозь чистое окно, а во-вторых, чтобы не дышать пылью. Узнайте, как отмыть очень грязные жалюзи одним простым народным методом.

Как тщательно почистить оконные жалюзи, не снимая - лайфхак

По мнению авторов британского издания Express, весна - прекрасное время года, когда после долгой зимы наконец-то светит солнце, но из-за пыли дом часто выглядит немного тусклым. Вытирать пыль с таких труднодоступных мест как жалюзи - утомительное занятие, но Грейс Мичере из компании по продаже носков Bare Kind рассказывает, какой есть лайфхак, как помыть жалюзи, не снимая.

Она считает, что они очень эффективно задерживают пыль и предотвращают ее распространение. Мичере рекомендует просто надеть один носок на руку и использовать его как рукавицу для вытирания пыли. По мнению эксперта, такой элемент гардероба отлично подходит для чистки мебели в труднодоступных местах, жалюзи, плинтусов и многого другого.

Мичере назвала несколько причин, почему носки - это то, чем лучше всего помыть жалюзи, не снимая их. Она говорит, что пыль прилипает к поверхностям, потому что статическое электричество часто накапливается на таких материалах, как дерево и пластик. Жалюзи, плинтусы и даже деревянные полы чаще всего страдают от пыли, поскольку находятся рядом с окнами или на низких поверхностях, где пыль естественным образом оседает.

Протирание этих поверхностей старым носком создает трение и генерирует небольшой статический заряд, который притягивает пыль. Это также уменьшает дальнейшее накопление статического заряда на этих поверхностях, помогая пыли дольше оставаться на поверхности и поддерживая чистоту в вашем доме.

Для того, чтобы у вас с первого раза вышло понять, как быстро помыть жалюзи на окнах не снимая, лучше использовать носки с ворсом, так как пыль с большей вероятностью прилипает к синтетическим волокнам, поскольку они выделяют больше статического электричества.

В остальном все очень просто - нужно лишь надеть носок на руку, слегка смочить водой, что поможет пыли лучше прилипнуть к ткани, и провести по загрязненным участкам. Если вам необходимо убрать жир, то можно дополнительно капнуть на носок моющее средство для посуды и вымыть жалюзи сначала так, а потом еще раз, но уже чистым носком, смоченным в воде. В конце останется лишь стряхнуть носок над мусорным ведром, избавляясь от мусора, и постирать его в машине. Мичере считает, что одного раза такой уборки в неделю будет достаточно, чтобы пыль больше не скапливалась на жалюзи.

