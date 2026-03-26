'Нужно вырезать рак': Трамп заявил, что ожидал 'худших' последствий войны в Иране

Трамп заявил, что война была неизбежна, даже несмотря на риск скачка цен на нефть и обвала рынков.

Президент США Дональд Трамп заявил, что риск со стороны Ирана, который был на пороге получения ядерного оружия, был важнее возможного обвала рынков и скачка цен на нефть, сообщает Sky News.

Во время мероприятия по сбору средств в Вашингтоне Трамп жестко высказался об Иране, который, по его словам, представляет ядерную угрозу:

"Нам нужно было избавиться от рака. Нам нужно было вырезать рак, а раком был Иран с ядерным оружием".

Он подчеркнул, что краткосрочные экономические последствия не имели для него решающего значения. Трамп признал, что ожидал гораздо более серьезного удара по экономике.

"Я думал, что будет намного хуже. Я думал, что цены на энергоносители, цены на нефть вырастут. Я думал, что фондовый рынок несколько упадет", – заявил он.

Впрочем, по его словам, эти опасения не оправдались в полной мере.

Война на Ближнем Востоке – ситуация на энергорынке

Напомним, что на фоне войны в Иране Иран закрыл проход судов через Ормузский пролив, но на днях предложил продавать безопасный проход за $2 млн. Переговоры по этому поводу с Тегераном вели Индия, Пакистан, Ирак, Малайзия и Китай.

Вчера стало известно, что Иран разрешил российским, китайским, индийским, иракским и пакистанским танкерам проходить через Ормузский пролив.

На фоне этих событий цены на нефть значительно выросли. По состоянию на утро 25 марта нефть марки Brent стоила 96,20 доллара за баррель.

Это дает возможность увеличить нефтегазовые доходы РФ. По подсчетам аналитического центра KSE Institute при Киевской школе экономики, если война затянется до сентября, РФ может заработать до 250 миллиардов долларов.

