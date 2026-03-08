Продвижение ВСУ на юге срывает весенне-летнее наступление России, - ISW

Российское военное командование передислоцировало элитные воздушно-десантные и морские пехотные части с Покровского и Добропольского направления на южную линию фронта.

Контрнаступление Украины на юге в феврале 2026 года могло сорвать планы России на дальнейшее продвижение в Запорожской области, а также на ожидаемое весенне-летнее наступление РФ на "пояс крепостей" в Донецкой области. Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

Так, в отчете отмечается, что российское военное командование передислоцировало элитные воздушно-десантные и морские пехотные части с Покровского направления и Добропольского тактического района на востоке Украины на южную линию фронта. Ранее российское военное командование уже направляло элитные подразделения морской пехоты на приоритетные направления в ответ на украинские контратаки, такие как Курское направление в августе 2024 года и Добропольский тактический район в сентябре 2025 года.

При этом переброска частей ВДВ российским военным командованием на юг Украины в январе произошла раньше, чем украинские силы начали контрнаступление, и это предполагает, что Россия, возможно, планировала продолжить использовать тактические успехи в направлении Гуляйполя весной и летом 2026 года, отмечают в ISW.

"Таким образом, контрнаступления Украины в феврале 2026 года могли сорвать планы России по дальнейшему использованию тактических успехов в Запорожской области, а также могли оказать негативное влияние на ожидаемое весенне-летнее наступление 2026 года на украинский "пояс крепостей", - считают аналитики.

При этом аналитики указывают, что переброска войск с операций в Донецкой области в Днепропетровскую и Запорожскую области иллюстрирует дилеммы, с которыми сталкивается российское военное командование, пытаясь одновременно проводить несколько наступательных операций, что еще больше осложняется недавними украинскими контратаками:

"Российские войска ранее не могли проводить одновременные наступления на разных участках фронта, и маловероятно, что они смогут предпринять значительные усилия для продвижения в районе "Крепостного пояса", одновременно противодействуя недавним успехам Украины на Гуляйпольском и Александровском направлениях".

Контрнаступление ВСУ - последние новости

ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Силам обороны удалось вернуть контроль над 400 кв. км территории и восемью населенными пунктами на южном участке фронта.

В то же время, по данным DeepState, реальные достижения Сил обороны Украины по зачистке территорий составляют около 79 км2.

