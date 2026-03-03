Мыслят стратегически: эксперт объяснил, почему россияне так хотят захватить Запорожье

По его словам, планы российских захватчиков предусматривают наступление на Николаевскую и Одесскую области.

Российские захватчики не собираются останавливаться, потому что стремятся продолжать воевать ради оккупации украинской территории. Об этом военный эксперт Сергей Грабский сказал на Радио NV.

В частности, он проанализировал, насколько реальны планы российских захватчиков по оккупации Одесской области.

"Надо понимать следующее: противник будет продолжать выполнять свою стратегическую задачу, которую он сам себе поставил в апреле 2022 года. Имею в виду захват Донбасса. Но, вместе с тем, они четко осознают, что без Запорожья говорить о дальнейшем продвижении по территории Украины и переносе войны на правый берег невозможно. И именно поэтому не всегда можно предсказать, где противник сосредоточит свои основные усилия. На традиционном направлении - на Донецком, или же на Запорожском направлении, где мы отмечаем достаточно серьезную боевую активность в течение последних недель и месяцев", - отметил Грабский.

Видео дня

Также он сказал, что Запорожье играет для врага очень важную роль, потому что это чрезвычайно большая локация, достаточно урбанизированная территория, важнейший промышленный центр Украины, и в случае гипотетического захвата - война может быть перенесена на правый берег. При таких обстоятельствах Запорожье может быть превращено в логистический хаб или хаб снабжения.

"И тогда противник может как-то потенциально рассматривать вопрос продвижения в сторону Николаева и Одессы. Стратегически они мыслят именно такими категориями", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что через Николаевскую и Одесскую области россияне могут пробить сухопутный коридор в Приднестровье, и это может существенно изменить ситуацию в Молдове. Грабский добавил:

"С оккупацией всей территории Одесской области Россия фактически заблокирует выход из Дуная. И это позволит, как они думают, говорить немного другими категориями и другим тоном с европейскими партнерами".

Он отметил, что это не пустые слова, и президент Украины Владимир Зеленский четко определил направление действий.

Как отметил эксперт, противник даже не собирается потенциально останавливаться и не рассматривается вопрос какого-либо перемирия до момента достижения захватнических целей.

"Поэтому все мы прекрасно понимаем, что тот процесс, который сейчас именуется мирными переговорами, - это скорее туман войны с целью отвлечения внимания и выигрыша времени", - подчеркнул эксперт.

Каковы намерения РФ

Как передает корреспондент УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что есть понимание о намерениях российских захватчиков, потому что удалось получить планы врага на 2026-2027 годы.

"Понимаем, что их направления остаются актуальными. Оккупация востока нашего государства, а именно - Донецкой и Луганской областей. Они, безусловно, также хотят продолжать направление Запорожской области, направление Днепра. И им сложно, но они смотрят на Одесский регион. Мы видим эти направления, но эти карты, смотрите, они пока ничего общего с реальностью не имеют, потому что они не могут выполнить задачу", - подчеркнул Зеленский.

Как отметил президент, сегодняшняя наступательная операция на эту весну очень сильно зависела от тех достижений, которые оккупанты готовили к концу 2025 года.

"Они не выполнили задачу на конец 25-го года. Их карты не совпадают с реальностью, где находятся наши силы и где их силы. Они не могут начать мартовское наступление именно то, которое они хотели", - подчеркнул Зеленский.

Он также подчеркнул, что российские захватчики готовят новую волну воздушного террора для нанесения ударов по инфраструктуре Украины. В частности, российские оккупанты хотят создать в Украине проблемы с водоснабжением.

Вас также могут заинтересовать новости: