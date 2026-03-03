Мыслят стратегически: эксперт объяснил, почему россияне так хотят захватить Запорожье

Российские захватчики не собираются останавливаться, потому что стремятся продолжать воевать ради оккупации украинской территории. Об этом военный эксперт Сергей Грабский сказал на Радио NV.

В частности, он проанализировал, насколько реальны планы российских захватчиков по оккупации Одесской области.

"Надо понимать следующее: противник будет продолжать выполнять свою стратегическую задачу, которую он сам себе поставил в апреле 2022 года. Имею в виду захват Донбасса. Но, вместе с тем, они четко осознают, что без Запорожья говорить о дальнейшем продвижении по территории Украины и переносе войны на правый берег невозможно. И именно поэтому не всегда можно предсказать, где противник сосредоточит свои основные усилия. На традиционном направлении - на Донецком, или же на Запорожском направлении, где мы отмечаем достаточно серьезную боевую активность в течение последних недель и месяцев", - отметил Грабский.

Также он сказал, что Запорожье играет для врага очень важную роль, потому что это чрезвычайно большая локация, достаточно урбанизированная территория, важнейший промышленный центр Украины, и в случае гипотетического захвата - война может быть перенесена на правый берег. При таких обстоятельствах Запорожье может быть превращено в логистический хаб или хаб снабжения.

"И тогда противник может как-то потенциально рассматривать вопрос продвижения в сторону Николаева и Одессы. Стратегически они мыслят именно такими категориями", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что через Николаевскую и Одесскую области россияне могут пробить сухопутный коридор в Приднестровье, и это может существенно изменить ситуацию в Молдове. Грабский добавил:

"С оккупацией всей территории Одесской области Россия фактически заблокирует выход из Дуная. И это позволит, как они думают, говорить немного другими категориями и другим тоном с европейскими партнерами".

Он отметил, что это не пустые слова, и президент Украины Владимир Зеленский четко определил направление действий.

Как отметил эксперт, противник даже не собирается потенциально останавливаться и не рассматривается вопрос какого-либо перемирия до момента достижения захватнических целей.

"Поэтому все мы прекрасно понимаем, что тот процесс, который сейчас именуется мирными переговорами, - это скорее туман войны с целью отвлечения внимания и выигрыша времени", - подчеркнул эксперт.

Каковы намерения РФ

Как передает корреспондент УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что есть понимание о намерениях российских захватчиков, потому что удалось получить планы врага на 2026-2027 годы.

"Понимаем, что их направления остаются актуальными. Оккупация востока нашего государства, а именно - Донецкой и Луганской областей. Они, безусловно, также хотят продолжать направление Запорожской области, направление Днепра. И им сложно, но они смотрят на Одесский регион. Мы видим эти направления, но эти карты, смотрите, они пока ничего общего с реальностью не имеют, потому что они не могут выполнить задачу", - подчеркнул Зеленский.

Как отметил президент, сегодняшняя наступательная операция на эту весну очень сильно зависела от тех достижений, которые оккупанты готовили к концу 2025 года.

"Они не выполнили задачу на конец 25-го года. Их карты не совпадают с реальностью, где находятся наши силы и где их силы. Они не могут начать мартовское наступление именно то, которое они хотели", - подчеркнул Зеленский.

Он также подчеркнул, что российские захватчики готовят новую волну воздушного террора для нанесения ударов по инфраструктуре Украины. В частности, российские оккупанты хотят создать в Украине проблемы с водоснабжением.

