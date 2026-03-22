Россияне добиваются успехов в Волчанске и к северу от Купянска, – DeepState

За последние сутки российские оккупанты продвинулись на трех участках фронта. Об этом сообщает украинский мониторинговый проект DeepState.

В частности, зафиксировано продвижение россиян в городе Волчанск Харьковской области, селе Синьковка, расположенном к северу от Купянска, также в Харьковской области, а также вблизи села Зализнянское Донецкой области.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, украинское командование постепенно сворачивает участие в программах подготовки украинских военных за рубежом. По словам военных, такое решение принято для того, чтобы не тратить время на логистику, а также ввиду того, что западные инструкторы не обладают актуальными компетенциями относительно реалий российско-украинской войны.

Видео дня

Также мы сообщали, что российские войска начали запланированное на весну-лето наступление на украинский "пояс крепостей" в Донецкой области. В частности, активизировались наземные операции в направлении Лимана с целью продвижения к Славянску с северо-востока, что может создать условия для дальнейших атак на Славянск и Краматорск.

