Украина отказывается от обучения военных за рубежом: в Генштабе назвали причину

Отмечается, что одной из причин переноса является логистика.

Наше военное командование пытается перенести всю подготовку военных на территорию Украины, чтобы обеспечить максимально эффективный обмен опытом, заявил заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба Вооруженных сил Украины Евгений Межевикин.

При этом он на брифинге также отметил, что полного отказа от подготовки не планируется. По его словам, к подготовке все больше привлекаются военнослужащие, имеющие "постоянный боевой опыт". "Мы за рубежом также проводим подготовку. Если возникают проблемы, на которые мы не можем повлиять, то от этой подготовки мы отказываемся. Сокращение подготовки за рубежом не потому, что кто-то не справляется, а потому, что мы можем быстрее реагировать на изменения в обстановке на фронте и не терять время на перемещение личного состава из страны в страну", – подчеркнул Межевикин.

Он также дал понять, что существуют проблемы с противоречиями в законодательстве между странами, а также непонимание инструкторами-партнерами особенностей и специфики нынешней украинско-российской войны. "Есть ряд подготовки, от которых мы отказались из-за определенного законодательства, потому что партнеры не могут ее провести, или из-за непонимания определенных процессов. Это также имеет место", – сказал Межевикин.

По его словам, подготовка за рубежом осуществляется не только партнерами, но и совместно с нашими инструкторами, отбор среди которых проводится с учетом самого актуального опыта на фронте.

Межевикин отметил, что Великобритания первой предложила перенести всю подготовку в Украину и сконцентрировать свои усилия на определенных центрах и направлениях деятельности, чтобы не распылять усилия. "И сейчас идет работа именно в таком направлении", – добавил он.

Как сообщал УНИАН, заместитель руководителя Офиса президента Украины, бригадный генерал Павел Палиса отмечает, что украинские военные могут быть привлечены к будущим учениям НАТО в роли условного противника (Red Team).

Сегодня, 22 марта, он рассказал, что впервые во время полномасштабной войны Украину посетило военное командование НАТО такого уровня – делегация во главе с адмиралом Пьером Вандье, Верховным главнокомандующим Объединенных Вооруженных Сил НАТО по вопросам трансформации, с которыми обсуждали возможность таких учений.

По его словам, прошлогодний опыт участия наших подразделений показал союзникам новейшие методы ведения войны – в учебных сценариях украинские команды продемонстрировали существенное преимущество.

