Австрийский аналитик объяснил, почему Европа никак не может мобилизоваться для поддержки Украины.

Если результатом войны России против Украины станет сохранение контроля над любой частью Украины, то российский диктатор Владимир Путин сочтет это успехом, сказал в эфире Espreso военный историк и авиационный аналитик из Австрии Том Купер.

Он отметил, что пытается оценить ситуацию с российской точки зрения. А планирование российского руководства предусматривало захват значительной части Украины, при этом молниеносно быстро – за несколько дней или недель.

"Стратегическое планирование России всегда опиралось на условный "лучший сценарий", который представлял себе Путин. В итоге это загнало его в стратегическую ловушку. Он рассчитывал завершить войну за две-три недели – или за три дня – и установить контроль как минимум над Украиной до Днепра, а, возможно, и над значительно более обширными территориями", – сказал Купер.

По его мнению, для Путина определяющим является не цена войны – не количество потерь и не экономические убытки, которые несет Российская Федерация, важным является результат:

"И такой результат, как уничтожение Украины и ущерб, который это наносит НАТО, а также Европейскому Союзу, – является для него огромным достижением".

Поэтому, по мнению Купера, Путин движется именно в этом направлении.

"Сохранит ли Путин 2 квадратных сантиметра Украины или 20% территории – не имеет принципиального значения. Если после этой войны ему останется хоть что-то, он уже будет считать это успехом. Это означает, что то, что он получает в обмен на эту войну, – несмотря на катастрофические последствия для Украины и самой России, – уже имеет для него ценность. Он уже достиг того, чего Россия не достигала десятилетиями, фактически со времен Холодной войны. Особенно для него имеет значение, сохранит ли он контроль над какой-либо частью Украины", – добавил аналитик.

Как Украине и Европе победить Россию

Он отметил, что западные политики и стратеги не понимают этого огромного значения факта оккупации части Украины для путинского режима. Они также не понимают, какую "цену придется заплатить, если Путин достигнет своего".

Именно этим он объясняет отсутствие мобилизации европейских обществ – ни в военном, ни в экономическом (для быстрого и масштабного переорудования, чтобы обеспечить Украину), ни в политическом аспектах. Он добавил, что европейские политики годами пытаются поддерживать статус-кво, и это неэффективно. И поэтому, по его словам, Европа продолжает жить так же, как жила в 2021 и 2022 годах, не предпринимая решительных действий и не поддерживая Украину таким образом, чтобы это имело значение для победы над Россией.

"А единственный способ выиграть эту войну – победить Россию на поле боя", – сказал он.

Успехи ВСУ на юге

Напомним, что после того, как российские силы лишились доступа к терминалам Starlink, украинские войска смогли добиться крупных территориальных завоеваний – крупнейших за более чем два года войны. Украина вернула около 380 квадратных километров территорий в Запорожской и Днепропетровской областях.

Аналитики Института изучения войны пришли к выводу, что такие успехи поставили российское военное командование перед противоречивыми тактическими и оперативными дилеммами. В частности, им, возможно, придется перебрасывать подкрепление с Херсонского направления для продолжения наступления в Запорожской области.

