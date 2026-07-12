Джанкой и Джанкойский район уже седьмые сутки остаются без электроснабжения, – Чубаров

Для многих жителей сельской местности привозной питьевой воды практически не осталось.

Джанкой и Джанкойский район во временно оккупированном Крыму уже седьмые сутки остаются без электроснабжения. Об этом на своей странице в Facebook написал Рефат Чубаров, председатель Меджлиса крымскотатарского народа.

"Для многих жителей сельской местности привозной питьевой воды стала практически недоступной из-за заоблачных цен, обусловленных столь же заоблачной стоимостью топлива. К тому же самого топлива катастрофически не хватает", – подчеркнул он.

По словам Чубарова, подобная ситуация наблюдается и в других степных районах оккупированного Россией Крыма.

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"Мы искренне сочувствуем всем жителям Крыма, которые ждут освобождения полуострова от российских варваров и вынуждены переживать новые испытания, вызванные российской оккупацией. Благодарим их за то, что, несмотря на все трудности и репрессии, они не теряют надежды и остаются верными Украине", – подчеркнул председатель Меджлиса.

Провальное производство бензина в России

Как сообщалось, производство бензина в России упало до уровня, покрывающего лишь около 65% сезонного спроса. После ударов украинских дронов по крупным нефтеперерабатывающим заводам остановились мощности, которые производили значительную долю топлива в стране.

В частности, в ночь на 12 июля операторы 1-го отдельного центра и 414-й бригады "Птицы Мадяра" во взаимодействии с Главным управлением разведки Министерства обороны и Государственной пограничной службой нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области. Речь идет о "Сизранском НПЗ" – одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов "Роснефти" и ключевом предприятии южного Поволжья.

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