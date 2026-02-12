Враг продвинулся в Покровске и вблизи Работино, - DeepState

Таким образом, есть продвижение в двух областях.

Российские оккупанты продвинулись в Покровске в Донецкой области и вблизи Работино в Запорожской области.

Об этом сообщил мониторинговый проект DeepState.

"Враг продвинулся в Покровске и вблизи Работино", - говорится в их Telegram.

Как сообщал УНИАН, накануне Владислав Селезнев, военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ рассказал, что враг задействовал на поле боя уже более 715 000 личного состава. То есть медленный, но рост численного присутствия российских оккупантов на территории нашей страны происходит.

Но, по его словам, несмотря на рост численности личного состава, территориальных завоеваний все меньше. Эксперт отметил, что за январь враг оккупировал около 240 км² украинской территории, что в два раза меньше, чем было в декабре. То есть темпы продвижения врага снижаются.

Селезнев объяснил, что это связано не только с погодными условиями и сопротивлением украинской армии, но и с тем, что многие бои сейчас ведутся в районе городской промышленной застройки.

Кроме того, он отметил, что если вспомнить события на поле боя, начиная с декабря 22-го года, то территориальные завоевания россиян с того времени составляют чуть более 1% от всей территории нашей страны.

