Какую пищу лучше избегать во время приема лекарств от гипертонии: ученые назвали 5 продуктов

Не все продукты можно употреблять при высоком кровяном давлении.

Во время приема лекарств от артериального давления нужно помнить, какие продукты не следует есть. Поэтому эксперты назвали продукты, которых следует избегать во время лечения, передает health.

Грейпфрут

По словам исследователей, грейпфрут блокирует фермент CYP3A4, который расщепляет многие лекарства. Когда этот фрукт блокирует фермент, лекарства дольше остаются в крови. Это может усилить действие лекарств и вызвать побочные эффекты.

"Грейпфрут или грейпфрутовый сок могут усиливать действие блокаторов кальциевых каналов. Кроме того, грейпфрутовый сок может уменьшать всасывание бета-блокаторов", - предупредили в материале.

Выдержанный сыр

Такой сыр богат тирамином, который может внезапно повысить артериальное давление в сочетании с ингибиторами моноаминоксидазы (ИМАО), типом антидепрессантов.

"ИМАО блокируют фермент, расщепляющий тирамин. Имейте в виду, что это касается не всех, а только людей, которые также принимают антидепрессанты. Другие продукты с высоким содержанием тирамина включают ферментированные овощи, такие как квашеная капуста, копченое мясо, такое как бекон, салями и ветчина, а также некоторые алкогольные напитки", - объяснили в издании.

Поэтому употребление продуктов с высоким содержанием тирамина, таких как выдержанный сыр, во время приема ИМАО может повысить уровень тирамина в крови.

Продукты с высоким содержанием натрия

Исследования показывают, что уменьшение потребления натрия может улучшить артериальное давление. Также Американская ассоциация сердца советует ограничить потребление натрия до 1500 миллиграммов в день.

"Высокое содержание натрия обычно содержится в упакованных продуктах, таких как фаст-фуд, замороженные блюда, приправы и соленые закуски. Проверяйте этикетки с информацией о пищевой ценности и выбирайте продукты с меньшим содержанием натрия в одной порции", - рекомендуют в материале.

Продукты с высоким содержанием калия

Некоторые лекарства от артериального давления могут повышать уровень калия в крови, поэтому их не рекомендуют принимать людям с хроническими заболеваниями почек или тем, кто принимает такие лекарства, как спиронолактон, и имеет проблемы с продуктами с высоким содержанием калия.

"Хотя калий рекомендуется многим людям с высоким артериальным давлением, некоторые лекарства от артериального давления могут вызвать гипокалиемию (низкий уровень калия в крови). Перед уменьшением потребления калия проконсультируйтесь с врачом", - посоветовали в health.

Сладости на основе сладкого корня голого

Это корень, который обладает естественной сладостью и используется в производстве конфет и фитопрепаратов.

Он может вызвать задержку натрия и воды в организме, одновременно увеличивая потерю калия. Это снижает эффективность диуретиков и ингибиторов АПФ.

"Это может повысить артериальное давление и вызвать нарушение сердечного ритма. В тяжелых случаях это может привести к серьезным сердечным заболеваниям", - предупредили в материале.

