Линия фронта возле Покровска очень гибкая: начальник штаба назвал причину

Военный отметил, что россияне теряют очень много техники на этапе попытки доставки всего необходимого своим военным.

Линия фронта на Покровском направлении достаточно гибкая благодаря новейшим технологиям, поэтому данные о продвижении могут меняться каждый час.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал Игорь Яременко, начальник штаба Дивизиона артиллерийской разведки Отдельной артиллерийской бригады Нацгвардии.

"Силы обороны это понимают, активно работает наша разведка, поэтому логистические воздушные пути, которые сейчас используются, тоже контролируются. Бойцы максимально уничтожают все логистические возможности россиян, чтобы они не могли полноценно обеспечивать свои подразделения", - рассказал о ситуации Яременко.

Война в Украине: новости

10 февраля сообщалось, что на севере Покровска продолжаются боевые столкновения. Россияне пытаются развивать дальнейшее наступление на город. Как сообщал 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск, в зоне их ответственности оперативная обстановка остается сложной.

А 2 февраля пилот батальона беспилотников "Шершни Довбуша" 68-й отдельной егерской бригады с позывным "Гусь" рассказывал, что на Покровском направлении атаки оккупантов происходят как со стороны Гришиного, так и со стороны Родинского, что к северо-востоку от Покровской агломерации. По словам "Гуся", происходят механизированные штурмы. На днях был уничтожен российский танк.

