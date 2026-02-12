Потеря Покровска и Мирнограда – вопрос недель: эксперт сказал, какие города охватят бои далее

Держать стабильную оборону в Покровске и Мирнограде крайне сложно, отметил Селезнев.

Ситуация в районе Покровска и Мирнограда Донецкой области крайне неблагоприятная. Потеря этих городов является вопросом времени.

Такое заявление сделал в интервью OBOZ.UA военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, в том районе нет стабильной логистики для обеспечения украинской группировки.

"Вопрос потери контроля над Покровском и Мирноградом, над теми небольшими участками, которые до сих пор находятся под нашим контролем, я думаю, это вопрос нескольких недель. Возможно, это даже произойдет раньше", – отметил он.

Эксперт добавил, что села Родинское и Гришино, которые находятся поблизости, в основном находятся под контролем врага. Поэтому нет возможности обеспечить всем необходимым нашу группировку, которая действует в северных и северо-восточных микрорайонах Покровска и северо-западных пригородах Мирнограда.

"Нет логистики, нет ресурсов вести оборонительные бои, держать стабильную оборону крайне трудно. Скорее всего, в ближайшие дни мы будем наблюдать маневренную оборону и арьергардные бои, связанные с отводом наших сил и средств с этого участка фронта. Думаю, можно с достаточно высокой долей вероятности говорить, что мы потеряем контроль над этими населенными пунктами", – прогнозирует Селезнев.

Куда армия РФ пойдет дальше – прогноз эксперта

Враг держит на этом направлении 150-тысячную группировку. И наиболее вероятно, что после установления контроля над Покровском и Мирноградом, россияне двинутся в сторону Константиновки и Дружковки, считает военный эксперт.

"Понятно, у меня нет инсайдов в российском генеральном штабе, но по логике событий очевидно: если приоритетной задачей для них является атака нашей группировки, действующей в районе Константиновки, Дружковки и южной части этой городской агломерации из четырех "полюсов", скорее всего, противник будет перебрасывать эти ресурсы сюда. Поэтому бои за Константиновку, за Дружковку в ближайшей перспективе могут разгореться достаточно масштабно", – резюмировал Владислав Селезнев.

Война в Украине: вы могли это пропустить

Российские оккупанты продолжают терроризировать мирное население Украины. Вечером 11 февраля россияне нанесли удар по магазину в городе Барвинково Харьковской области. Пострадало много людей.

Что касается ситуации на фронте, то враг сосредоточил значительные ресурсы на Гуляйпольском и Александровском направлениях. Оккупанты пытаются осуществлять штурмовые действия. Ситуация на этих участках фронта довольно сложная, отметил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

