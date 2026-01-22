Противник будет наступать на Донбассе с трех направлений: эксперт раскрыл детали

Речь идет о возможном наступлении с юго-востока, юга и юго-запада.

Россияне будут наступать на свободную территорию Донецкой области с трех направлений. Такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо" высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Противник со своей линии фронта рассматривает три базовых направления наступления на Донецкую область - с юго-востока, юга и юго-запада. Ситуация чрезвычайно серьезная и сложная, учитывая и погодные условия, и специфику вражеского наступления. Боевые действия на этих направлениях продолжаются довольно долго, а это означает, что вся эта территория безумно разрушена, соответственно, складывается своя специфика ведения боев. Силы обороны Украины на этом направлении серьезно притормозили продвижение российских оккупантов", - отметил Тимочко.

Он говорит, что в отношении Гуляйполя в Запорожской области все господствующие высоты удерживают украинские войска и "противнику не удалось быстро взять контроль над городом. А железнодорожный узел, который враг надеялся использовать в перспективе для своей логистики, к сожалению, уже разрушен".

"Александровское направление - фланговое направление относительно Покровско-Мирноградской агломерации, думаю, что понятно, почему оккупанты здесь активно наступают. Во-первых, военное требование - расширение флангов на этой агломерации, а также они пытаются прикрепить информационный шум, что Александровка ими рассматривается как наступление на центральные и южные области Украины. Конечно, россияне пытаются это подать как свершившийся факт, но их способность накопить личный состав, как на Гуляйполе, оказывается проблемой. Продолжаются боевые действия чрезвычайно высокой интенсивности", - считает эксперт.

По его мнению, специфика боев в целом является и интенсивной, и затяжной из-за морозов и снегов. Противник пытается прятаться где-то по щелям, использует темное время суток, чтобы где-то просачиваться, накапливаться и продвигаться. Поэтому украинским защитникам приходится постоянно отслеживать и уничтожать врага.

"Константиновку противник рассматривает как плацдарм для наступления на Краматорск и Славянск. Кроме этого, это также фланговое направление с восточной стороны относительно Покровска и Мирнограда, где российские воины еще в прошлом году, в такое же время планировали оккупировать этот город. Но на данный момент они даже не вышли на рубежи или районы обороны города. Конечно, Константиновка нужна врагу, потому что он надеется замкнуть наступательные порядки на Донецкую область, на юге Украины", - отмечает эксперт.

Также он подчеркнул, что и на других направлениях продолжаются боевые действия - Волчанск и в районе Ямполя.

"Противник не отказывается от намерений атаковать наши порядки и не отказывается от общего штурма по всей линии фронта, здесь вопрос - интенсивности", - подытожил Тимочко.

Россия воюет без оглядки на потери

Как сообщалось ранее, за прошлый год Россия понесла потери в войне с Украиной, сопоставимые с численностью двух европейских армий. По словам Ивана Тимочко, речь идет о цифре более 400 тысяч. Для примера, вся армия Германии - это 200 тыс. Британская, французская армии даже не дотягивают до 200 тыс.

В целом же, по оценкам как экспертов, так и официальных лиц иностранных государств, потери России в войне приближаются к переломной точке, после которой она может столкнуться с дефицитом личного состава. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия ежемесячно теряет на фронте в Украине от 20 000 до 25 000 солдат убитыми. И он назвал этот показатель "неприемлемым" для Москвы.

