Силы обороны продвинулись в районе Константиновки, но РФ продолжает атаковать, - ISW

Силы обороны Украины продвинулись на южной окраине Константиновки. В это же время российские оккупанты продолжают активно атаковать. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что Силы обороны сдерживают атаки врага в Донецкой области и улучшают свое тактическое положение. Также россияне, вероятно, потеряли позиции к востоку от Константиновки и в восточной части города.

В ISW поделились, что 9 и 10 января мотострелковые полки ВС РФ нанесли удары по украинским позициям к северо-западу от Ступочек (к востоку от Константиновки), в восточной части Константиновки, а также северо-западе Плещеевки. Ранее оккупанты заявляли, что эти районы якобы находятся под их контролем.

Кроме того, в ISW опровергли заявления россиян о полном захвате Веролюбовки. Врагу не удалось закрепиться в этом населенном пункте.

Также аналитики рассказали, что за прошедшие сутки россияне атаковали:

вблизи и внутри Константиновки;

севернее Константиновки возле Веролюбовки;

к северо-востоку от Константиновки в районе Миньковки;

Новомарково, Николаевки и Майского;

восточнее Константиновки возле Ступочек;

юго-восточнее Константиновки возле Александро-Шультино;

южнее Константиновки в районе Плещиевки, Клебан-Быка и Иванополья;

юго-западнее Константиновки в районе Яблуновки; южнее Дружковки в районе Русиного Яра;

юго-западнее Дружковки в районе Софиевки и в сторону Торского.

Представитель украинской бригады, действующей в направлении Краматорска, сообщил аналитикам, что враг усиливает интенсивность своих атак в условиях ухудшения погоды. Он отметил, что это затрудняет работу украинских дронов.

Также представитель ВСУ поделился, что россиянам удается маскировать свои артиллерийские орудия, что затрудняет украинским войскам идентификацию типа артиллерии.

У россиян новый дедлайн по захвату трех городов до февраля - что известно

Ранее военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман рассказал, что россияне имеют новый конечный срок по захвату Покровска, Мирнограда и Гуляйполя. Теперь командование требует от них сделать это до февраля.

По словам эксперта, сейчас зимняя погода будет влиять на ситуацию на линии фронта, но дело не только в погоде. В морозную погоду крайне трудно предпринимать какие-либо активные действия.

