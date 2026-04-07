Россияне смогли продвинуться в Донецкой области, – DeepState

В частности, противник продвинулся в районе Котлино.

Российские захватчики смогли продвинуться в Донецкой области.

Враг добился успехов в районе двух населенных пунктов в Покровской городской общине. Об этом говорится в сообщении проекта DeepState в Telegram.

"Враг продвинулся в Гришино и вблизи Котлино", – сообщают аналитики.

Село Гришино находится к северо-западу от города Покровск в Донецкой области. Населенный пункт на карте DeepState обозначен как преимущественно оккупированный российскими захватчиками. Остальная часть села является районом проникновения оккупантов.

В то же время поселок Котлино расположен к юго-западу от Покровска. Часть Котлино оккупирована, а другая значится как район проникновения россиян.

Война в Украине: давление оккупантов на Гришино и Котлино

Как сообщал УНИАН, по состоянию на середину марта российские оккупанты предпринимали попытки установить полный контроль над селом Гришино. Однако украинские защитники не давали оккупантам достичь этой цели.

Также в марте россияне возобновили мотоштурмы на Гришино.

По состоянию на конец марта российские захватчики продолжали оказывать активное давление на Гришино и постепенно вводили в этот населенный пункт свою пехоту. Противник сосредоточен на том, чтобы взять под контроль Покровско-Мирноградскую агломерацию, захватив уже сами города.

Что касается поселка Котлино, то он уже находился под российской оккупацией, но Силы обороны Украины освободили населенный пункт в феврале 2025 года.

Как считает Владислав Селезнев, военный эксперт, экс-пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Украине не стоит обращать внимание на то, что Россия поставила себе целью в течение двух месяцев захватить всю Донецкую область. Очередные российские заявления о сроках являются ложью.

Вас также могут заинтересовать новости: