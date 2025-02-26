Командир роты с позывным "Сид" рассказал, что бойцы заезжали на технике, одна из групп подорвалась на мине, но воины отказались от эвакуации.

26 февраля в ВСУ сообщили о зачистке поселка Котлино Донецкой области от российских захватчиков. Операция была спланирована в четыре этапа, рассказал командир батальона 25 отдельной воздушно-десантной бригады "Гера".

"Первый этап – стабилизировать обстановку. Второй этап – нанести максимальное поражение противнику в населенном пункте Котлино, максимально уничтожить. Насчитывали личного состава до 100 военнослужащих противника. Третье – перерезать все подступы к населенному пункту. И четвертое – занять населенный пункт", – пояснил он в комментарии "Суспільне Донбас".

По его словам, одна штурмовая группа находилась южнее населенного пункта Котлино, откуда должна была заходить в пешем порядке. Вторая штурмовая группа "залетала" на БМП-2.

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Командир роты этого батальона с позывным "Сид" рассказал, что бойцы заезжали на технике, чтобы воспользоваться эффектом неожиданности:

"Это неожиданно для противника, потому что до этого воевали другие подразделения. Но одна из групп, которая заезжала, подорвалась на мине. Слава Богу, без потерь. Легкие контузии, легкие осколочные, тем не менее, пацаны отказались от эвакуации, они разгрузились. Заходили – сразу контакт, контакт – пленный".

Он отметил, что россиянам плевать на личный состав. Российские пленные сами хотят идти к ВСУ, не желая возвращаться в оккупационное войско.

"Гера" добавил, что пока одна группа зачищала юго-восточную часть поселка Котлино, вторая группа спускалась к юго-западной части населенного пункта. Далее был рубеж, где штурмовая группа должна была закрепиться, и не дать противнику овладеть другими домами или домами, которые удерживали украинские воины.

"Мы прошли все село. С одного конца села одна группа прошла, вторая уже на "оттяжке" прошла, заняли позиции. Есть возможность работать, работаем. Не даем им подойти вообще. Все уничтожается на подступах. Враг уже деморализован, он уже там долго сидит, они там уже воду ищут, еду. Понятно, что они отстреливаются", – рассказал "Сид".

Сейчас населенный пункт Котлино находится под обороной Вооруженных сил Украины.

Война в Украине: важные новости

Президент США Дональд Трамп впервые допустил, что ему не удастся достичь мира между Украиной и Россией. Однако он отметил, что сделает все возможное, чтобы заключить "лучшее соглашение для обеих сторон".

Тем временем украинские защитники продолжают уничтожать важные объекты на территории РФ. В ночь на 26 февраля силами Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины был нанесен удар по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу в г. Туапсе, что в Краснодарском крае РФ. В результате атаки на объекте прозвучало не менее 40 взрывов и возник пожар, повреждено нефтеперерабатывающее оборудование.

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