Тополя честно ответила, хотела ли возобновить отношения с экс-мужем после развода

Артисты расторгли брак после 12 лет совместной жизни.

Известная украинская певица Елена Тополя честно призналась, хотела ли она возобновить отношения с бывшим мужем Тарасом Тополей.

Не секрет, что звездная пара, прожившая в браке 12 лет, объявила о своем разводе 1 декабря 2025 года. Тогда для многих поклонников эта новость стала неожиданностью.

"Мы расстаемся. Это взвешенное решение нас обоих. С большой взаимной благодарностью за все, что прошли и создали вместе! Это ценно, это никуда не исчезнет, никогда, потому что было создано в любви. С ответственностью и любовью к нашим детям, мы ставим точку в отношениях и начинаем новые, отдельные страницы жизни. Уже не как муж и жена, а как партнеры в воспитании детей", – говорилось в их совместном заявлении.

Кстати, у Елены и Тараса есть трое общих детей, в воспитании которых они вдвоем принимают активное участие. На днях артистка ответила, были ли у нее мысли снова сойтись с лидером группы "Антитіла".

"Нет... Оставлю это при себе", – лаконично отметила Елена в проекте Ранок у великому місті".

Кстати, ранее Тополя подчеркивала, что сейчас они общаются с Тарасом только на тему детей и не планирует их вывозить из Украины во время полномасштабной войны.

