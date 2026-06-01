'Придется ехать в россию': экс-владелец Дельта Банка Николай Лагун тщетно пытается оспорить в суде санкции СНБО и указ Зеленского, – СМИ

Шансы бывшего владельца обанкротившегося "Дельта Банка" Николая Лагуна на обжалование санкций, наложенных на него решением Совета национальной безопасности Украины за сотрудничество с Россией, минимальны. Практика Верховного суда фактически не дает истцу никаких шансов на отмену соответствующего указа президента Владимира Зеленского, а вопрос о неправомерном наложении санкций вообще не урегулирован. К такому выводу пришли журналисты издания "Коротко.Про".

Издание напоминает, что санкции на Лагуна были наложены еще в сентябре 2025 года, а в январе 2026 года он предпринял первые попытки обжаловать соответствующий указ президента через суд.

"Обжаловать санкции, а конкретнее – указ президента об утверждении решения СНБО – можно в Кассационном административном суде в составе Верховного суда, а апелляционной инстанцией будет Большая палата Верховного суда. Само решение СНБО обжаловать невозможно, поскольку без указа главы государства оно не вступает в силу. А СНБО вообще не является субъектом правоотношений, поскольку это коллективный орган. Нет возможности обжаловать и первоисточник – то есть само представление о санкциях. Например, в случае СБУ это может быть секретная информация, а заявитель, обжалующий санкции, и его адвокаты – могут не иметь допуска к секрету. Более того, и судьи, не имеющие такого допуска (его предоставляет СБУ), тоже не могут рассматривать соответствующие дела", – отмечает издание.

Журналисты отмечают, что Верховный суд рассматривает принятие решения о санкциях как исключительную дискрецию Президента в пределах его полномочий (а не просто церемониальную функцию утверждения решения СНБО). И пересматривать законность оснований для санкций – это фактически вмешиваться в эти полномочия. "Более того, поскольку речь идет о временных ограничениях (по аналогии с тем, как в управление АРМА активы передаются на определенное время до вынесения приговора судом), то и стандарт доказывания вины фигуранта может быть ниже. Например, санкции могут быть введены за "потенциальные" риски", – говорится в материале.

"В отношении Лагуна санкции ввели из-за ряда доказанных связей с Россией: наличия российского паспорта, активов и уплаты налогов на оккупированных территориях, связей с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Экс-банкиру на 10 лет заблокировали активы, запретили платежи и ему самому, и в его пользу, теперь он не сможет покупать или продавать бизнес, недвижимость, выводить средства за границу – фактически осуществлять любую финансовую деятельность", – говорится в статье.

По мнению журналистов, следующим шагом после введения санкций в Украине должно стать аналогичное решение в ЕС и Великобритании, а также в США, Японии, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, Швейцарии, которые часто синхронизируют с Украиной экономические санкции против финансовых мошенников, выехавших из страны и ставших фактически недосягаемыми для украинского правосудия. "Для Лагуна это, вероятно, означало бы, что он не сможет проживать в Вене, отдыхать на Сен-Жан-Кап-Ферра во Франции. Поэтому, вероятно, придется реализовывать "паспортный план" – а именно переезжать в Россию", – считают авторы.

Издание напоминает, что представлять интересы экс-банкира в суде будет Марина Мироненко (Силина) из адвокатского объединения "Литигейшн Груп". Партнер объединения Юрий Демченко известен тем, что предлагает мужчинам услуги по уклонению от военной службы, на чем его "поймали" журналисты-расследователи. Заседание, которое должно было состояться по делу 1 апреля, было отложено: суд получил новые документы от сторон и взял время на их изучение до начала июня. Предыдущее заседание не состоялось из-за неуплаты представителями Николая Лагуна судебного сбора.

Журналисты предполагают, что, учитывая бесперспективность обжалования санкций, главная цель Лагуна в этом иске – максимальное затягивание времени. "Фактически Лагуну и его адвокатам удавалось это делать в течение последних 12 лет, прошедших с момента ухода "Дельта банка" с рынка и начала первых уголовных производств и судебных разбирательств в отношении деятельности лауреата премий "Человек года" конца 2000-х. Поэтому задача правоохранительных органов и судебной системы сейчас – не дать этому процессу затянуться, а принять быстрое и законное решение о подтверждении оснований для наложения санкций Советом национальной безопасности на основании материалов СБУ за сотрудничество с Россией в условиях полномасштабной войны", – резюмирует издание.

