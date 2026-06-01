'Укрметаллургпром' призвал НКРЭКП пересмотреть предложенное повышение на передачу и диспетчеризацию электроэнергии

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" (УМП) обратилось к НКРЭКУ с призывом пересмотреть повышение тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу и диспетчерское управление электроэнергией с 1 июля 2026 года. В отрасли заявляют, что предложение о новых тарифах является экономически необоснованным и нанесет дополнительный удар по украинской промышленности в условиях войны.

Согласно обнародованным проектам решений регулятора, тариф на передачу электроэнергии предлагается повысить на 21,6% – с 742,91 до 903,53 грн за МВт·ч. Для предприятий "зеленой" электрометаллургии тариф может вырасти на 42% – до 535,97 грн за МВт·ч. В то же время тариф на диспетчерское (оперативно-технологическое) управление планируется увеличить на 7,8% – со 110,03 до 118,64 грн за МВт·ч.

В "Укрметаллургпроме" отмечают: горно-металлургический комплекс уже работает под давлением войны, логистических ограничений, высоких цен на энергоресурсы и неблагоприятной ситуации на мировых рынках. Дополнительный рост стоимости электроэнергии может привести к дальнейшему сокращению производства, потере рабочих мест и ухудшению позиций украинских производителей на внешних рынках.

В УМП подчеркнули, что значительная часть расходов, заложенных в новый тариф на передачу электроэнергии, основана на завышенных прогнозах. В частности, расходы на компенсацию технологических потерь электроэнергии предлагается увеличить сразу на 73% – с 11 до 19 млрд грн. Именно эта статья формирует наибольшую часть повышения тарифа. Но такие расчеты НКРЭКП опираются на завышенные прогнозные цены на электроэнергию.

Кроме того, в "Укрметаллургпроме" обратили внимание, что объем передачи электроэнергии, заложенный в тариф, сокращается на 5,5%, поэтому и технологические потери должны уменьшаться, а не расти.

Кроме того, в "Укрметаллургпроме" подчеркивают: часть валютных рисков "Укрэнерго" должна компенсироваться международной помощью и государственной поддержкой, а не перекладываться на промышленных потребителей через тариф.

Что касается тарифа на диспетчеризацию, то в объединении отмечают: необходимый доход "Укрэнерго" фактически не меняется, а повышение тарифа происходит лишь из-за сокращения прогнозных объемов передачи электроэнергии. При этом расходы на урегулирование системных ограничений остались без изменений, хотя объемы передачи и производства электроэнергии, по прогнозам, должны уменьшиться.

Также представители отрасли обращают внимание, что НБУ прогнозирует рост реального ВВП Украины в 2026 году на 1,3%, поэтому предположение о дальнейшем сокращении энергопотребления выглядит сомнительным.

В "Укрметаллургпроме" отмечают: рост тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии происходит на фоне и без того высоких производственных затрат предприятий. По их оценке, это может усилить кризисные явления в одной из ключевых экспортных отраслей страны, которая обеспечивает валютную выручку, налоговые поступления и рабочие места.

В связи с этим объединение призвало НКРЭКУ пересмотреть структуру затрат, заложенных в тарифы Укрэнерго, и сохранить тариф на передачу электроэнергии на уровне 742,91 грн за МВт·ч, а тариф на диспетчеризацию – на уровне 110,03 грн за МВт·ч до конца 2026 года.

