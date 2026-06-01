Сколько самолетов F-16, Gripen и Mirage может получить Украина к 2030 году: оценка экспертов

Недавно стало известно, что Швеция поставит Украине новейшие истребители Gripen. Поставки подержанных самолетов должны начаться в следующем году, а новых – с 2030 года. Кроме того, Украина ожидает дополнительных поставок F-16 и Mirage. Сколько всего западных истребителей будет у Украины к 30-м годам и какой наиболее фантастичный вариант – оценили эксперты Defense Express.

Истребители F-16

С учетом потерянных машин, сейчас у Украины есть до 39 таких самолетов из Нидерландов и Дании. Также еще шесть самолетов должна поставить Норвегия, и до 30 истребителей – Бельгия.

В то же время недавно сообщалось, что Бельгия планирует передать Украине все 53 истребителя F-16, хотя сколько из них будут в рабочем состоянии – пока неизвестно. Сроки передачи всех самолетов от Бельгии – до 2029 года включительно.

Скорее всего, шесть F-16 из Норвегии прибудут также в период до 2030 года.

"То есть по F-16 мы можем ожидать в общей сложности от 75 до 98 машин в 2030 году. Это без учета потенциальных доноров, таких как, например, Португалия, которая ищет замену для своих F-16", – отмечают аналитики.

Mirage 2000-5

Официально о передаче этих самолетов сообщала только Франция, и речь идет всего лишь о шести истребителях. По состоянию на начало года было поставлено три самолета, из них один был потерян, то есть в общей сложности Украина будет иметь 5 самолетов.

В то же время Франция работает над тем, чтобы выбить самолеты для Украины у Греции. Изначально сообщалось о планах получить от греков все 43 истребителя Mirage (из них 24 истребителя Mirage 2000-5 Mk II и еще 19 Mirage 2000 EGM/BGM), но впоследствии стало известно, что Франция попытается получить для Украины лишь 10 истребителей.

Также ранее сообщалось, что Украина может обменять дроны-перехватчики на 12 истребителей Mirage 2000-5 из Катара. Впрочем, официально о таких запросах ничего не известно.

"Что касается Mirage, реалистично говорить о количестве от 5 до 15 истребителей, если Франция все-таки договорится с Грецией. Маловероятный сценарий насчитывает 41 самолет", – пишут в Defense Express.

Gripen С/D

Швеция при условии подписания твердого контракта на Gripen E поставит Украине 16 подержанных самолетов Gripen С/D. Хотя предварительные планы со сроками поставки не были озвучены, однако они вполне могут быть поставлены до 2030 года включительно.

Соответственно, по реалистичному сценарию, по состоянию на начало 2030-х годов Украина может иметь 96–129 истребителей F-16, Mirage и Gripen. Это количество без учета вероятных потерь самолетов, а также того, что некоторые самолеты могут поставляться в качестве доноров запасных частей.

По фантастическому сценарию – это количество может составить до 155, также без учета доноров и потерь.

Новые истребители для Украины

Украина намерена получить 150 современных истребителей JAS 39 Gripen в варианте E/F, поэтому важно понимать, какой будет их общая стоимость. 150 самолетов будут заказаны не сразу, а небольшими партиями. По оценкам экспертов, это обойдется Украине, очень приблизительно, от 24 миллиардов евро

Также сообщалось, что истребители Gripen прибудут в Украину вместе с ракетами Meteor. Известно, что это ракета класса "воздух-воздух" большой дальности, оснащенная активной радиолокационной головкой самонаведения.

