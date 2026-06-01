Игнат назвал оружие, которое может оттеснить российскую авиацию от границ Украины

По словам Игната, любое оружие нужно испытывать в бою.

Шведские истребители JAS 39 Gripen не изменят ситуацию на фронте мгновенно, однако ракеты Meteor на их борту способны оттеснить российскую авиацию от украинских границ. Об этом начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос, смогут ли самолеты Gripen стать своеобразным "геймченджером" – переломить ход войны в небе, он заявил, что в подобных случаях желательно избегать этого термина, поскольку любое оружие нужно сначала проверить в реальных боевых условиях.

Игнат напомнил, что истребители F-16 тоже сначала называли "геймченджерами", потому что надеялись, что их применение приведет к быстрым изменениям. Однако, хотя эти самолеты гармонично вписались в структуру украинской обороны, наша страна получила не новые модификации F-16.

"Что касается Gripen – самолет по характеристикам похож на F-16. Но нужно понимать, что и F-16 бывают разные, и Gripen бывают разные. Если Украина получит модификацию C/D – это несколько более старая версия, но это – довольно неплохой самолет, на который уже давно присматривалось руководство Воздушных сил – еще с 2000-х годов он рассматривался в качестве замены старой советской техники, как и другие самолеты", – сказал Игнат.

Он добавил, что Gripen довольно неприхотлив в эксплуатации, он очень подходит для применения в условиях войны, которая сейчас происходит в Украине, – способен садиться на различные поверхности, различные типы взлетно-посадочных полос и является самым дешевым в своем классе по затратам на эксплуатацию.

Очень важно, добавил Игнат, что вооружение этих шведских самолетов совместимо почти со всей номенклатурой западного вооружения – ракет, бомб американского и европейского производства. То есть речь идет об универсальной платформе.

Основным преимуществом самолетов Gripen, по словам Игната, является ракета "воздух-воздух" Meteor, которая является одной из самых эффективных дальнобойных систем для воздушного боя. Ее заявленная дальность поражения – более 120 км, и она предназначена для поражения широкого спектра воздушных целей – от истребителей и бомбардировщиков до самолетов-носителей вооружения и крупных беспилотных аппаратов.

"Главное – ракета Meteor, о которой много говорят, которая может стать тем самым "геймченджером", если все удастся в тактическом плане… Тогда эта ракета может оттеснить от наших границ российскую авиацию, которая атакует нас КАБами. Ожидаем самолеты в срок, о котором говорили", – сказал Игнат.

Он уточнил, что речь идет об эскадрилье – 16 самолетах, которые пополнят авиапарк Украины.

Что означает появление Gripen в Украине

Напомним, ранее авиационный эксперт Богдан Долинце рассказал, что самолет JAS 39 Gripen может совершать полет в режиме радиомолчания – оставаться невидимым для российских систем противовоздушной обороны. По словам специалиста, это современный многоцелевой истребитель поколения 4+, который может осуществлять обнаружение, сопровождение и поражение самолетов, крылатых ракет и ударных беспилотников.

Долинце отметил, что этот истребитель является носителем целого спектра вооружения типа "воздух-земля".

