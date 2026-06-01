Россия представила первый серийный флагманский авиалайнер нового типа (фото)

Предполагается, что МС-21-310 должен заменить у россиян западные самолеты Boeing 737 и Airbus A320.

Россия представила первый серийный "импортозамещенный" самолет МС-21-310 - главную надежду своего гражданского авиастроения. Фотографии опубликовала "Объединенная авиастроительная корпорация".

Сообщается, что самолет был переведен из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение Иркутского авиационного завода.

Это, по словам оккупантов, позволит "опережающими темпами" провести испытания систем самолета, которые должны выполняться в летно-испытательном подразделении.

Инженеры проведут комплекс проверок, предусмотренный программой испытаний серийных машин, а также отработают технологию подготовки самолетов к передаче заказчикам.

Передача самолета заказчику состоится после завершения сертификационных испытаний. Россияне ставят перед собой цель выйти на производство 36 таких самолетов в год, что, учитывая состояние российского самолетостроения, выглядит слишком оптимистично.

Напомним, по данным The Moscow Times, за первые годы после полномасштабного вторжения Россия построила в 15 раз меньше гражданских самолетов, чем обещали Путину.

Справка УНИАН. МС-21 позиционируется как флагман российского гражданского авиастроения. Это среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, который в перспективе должен заменить популярные западные модели Airbus A320neo и Boeing 737 MAX.

Несмотря на заявленные амбициозные планы, фактические результаты российских авиастроителей остаются довольно ограниченными. Первый полет МС-21 состоялся почти десять лет назад, однако по состоянию на декабрь 2025 года было изготовлено лишь около шести таких самолетов.

Запуск серийного производства неоднократно откладывался в течение последних лет, а сам проект постепенно дорожал, что заставляет экспертов ставить под сомнение его конкурентоспособность на мировом авиационном рынке.

Несмотря на трудности с реализацией текущих программ, в России продолжают озвучивать планы по новым авиационным проектам. В частности, недавно был представлен концепт большого самолета Ту-454, который по замыслу должен принадлежать к тому же классу, что и флагманские западные модели Boeing 787 и Airbus A350.

Сообщалось также, что россияне определили общий концептуальный облик перспективного сверхзвукового пассажирского самолета. Машина спроектирована без традиционного лобового остекления - вместо него предусмотрено использование внешних датчиков и мониторов для отображения информации.

