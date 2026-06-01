Популярный продукт исчезнет с полок магазинов в Польше уже в июне: что произошло

Продукты, из которых удалена значительная часть цветочной пыльцы, больше не смогут продаваться как обычный мед.

С середины июня 2026 года в Польше вступят в силу новые правила, которые будут определять, какие продукты имеют право продаваться под названием "мед".

Как пишет польское издание SadyOgrody, изменения вводятся в рамках адаптации польского законодательства к требованиям Европейского Союза, предусмотренным так называемой "директивой о завтраке" (Breakfast Directive).

Новые нормы начнут действовать с 14 июня 2026 года. Главное изменение касается меда, прошедшего интенсивную фильтрацию. Продукты, из которых была удалена значительная часть природной цветочной пыльцы, больше не смогут продаваться как обычный мед - например, акациевый или разнотравный.

Фильтрованный мед отличается особой прозрачностью, поскольку во время производства из него удаляют мелкие частицы, в частности пыльцу. Хотя это улучшает внешний вид и может продлевать срок хранения продукта, в то же время затрудняет подтверждение его происхождения.

Цветочная пыльца является одним из ключевых элементов, с помощью которых определяют подлинность и происхождение меда. Ее отсутствие значительно затрудняет проверку подлинности продукта и установление источника его происхождения.

Для потребителей изменения будут означать более прозрачную информацию о товаре, который они покупают. Мед, поступающий в продажу, должен будет сохранять естественное содержание пыльцы, ферментов и других характерных для него компонентов. Также новые правила должны ограничить практику сокрытия истинного происхождения меда с помощью чрезмерной фильтрации.

Фактически изменения касаются только критериев качества. На практике это означает, что категория чрезмерно фильтрованного меда будет исключена из перечня продуктов, которые могут официально продаваться под названием "мед".

