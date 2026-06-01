Не баг, а функция: что означает полоска под значком батареи на экране iPhone

Это часть интерфейса iOS, которая подсказывает, что с экрана блокировки доступен быстрый свайп для открытия "Пункта управления"

Если вы заметили на экране блокировки iPhone небольшую горизонтальную линию прямо под индикатором батареи, не стоит паниковать – это не ошибка и не сбой системы. Этот элемент интерфейса появился в iOS как визуальная подсказка для быстрого доступа к панели управления, пишет SlashGear.

Линия показывает, что с экрана блокировки можно провести пальцем вниз, чтобы открыть "Пункт управления" (Control Center). Именно там находятся быстрые переключатели: Wi-Fi, Bluetooth, режим полета, настройка яркости, фонарик и другие функции.

По сути, это просто напоминание пользователю о доступном жесте. Apple добавила его, чтобы даже на заблокированном экране было понятно, что сверху можно "потянуть вниз" для вызова быстрых настроек.

Видео дня

Как убрать с экрана пункт управления

Если линия под значком батареи портит визуальную эстетику, ее можно убрать – хотя для этого придется отключить доступ к Пункту управления (Control Center) на заблокированном устройстве.

Для этого нужно зайти в настройки iPhone, открыть "Face ID и код-пароль" и прокрутить вниз до раздела "Доступ при блокировке". Далее стоит отключить переключатель "Пункт управления".

Минус в том, что полностью скрыть линию не получится: она исчезает только пока iPhone заблокирован. Как только срабатывает Face ID и телефон начинает разблокироваться, индикатор Control Center снова появляется – хоть и на мгновение.

Если у вас iPhone с Touch ID, эффект заметнее: экран дольше остается "чистым", потому что разблокировка не происходит автоматически.

При этом отключение Control Center на экране блокировки iPhone полезно для безопасности: даже если телефон украдут, с заблокированного экрана нельзя будет включить авиарежим и отключить связь.

Ранее в интернете появился список iPhone, которые смогут обновиться до iOS 27. По данным утечки, Apple собирается прекратить поддержку сразу четырех популярных моделей.

СМИ пишут, что Apple может убрать MagSafe из будущих моделей iPhone. Идея состоит в том, чтобы убрать встроенные магниты из-под крышки, чтобы вынудить людей покупать специальные фирменные чехлы.

Вас также могут заинтересовать новости: