Жеваго и его детям грозит тюремное заключение в Англии, – Голобуцкий

Бывшему украинскому олигарху Константину Жеваго, а также его детям, грозит уголовная ответственность и тюремное заключение в Великобритании из-за грубого нарушения постановления Высокого суда Англии об аресте активов.

Об этом в своем блоге на "Украинских новостях" пишет политический эксперт Алексей Голобуцкий.

По его информации, вопреки прямому судебному запрету на отчуждение имущества, Жеваго переоформил часть своего британского бизнеса на прямых родственников. Факт незаконной передачи корпоративных прав был выявлен юристами, представляющими интересы Национального банка Украины в Лондоне.

"Юристы Нацбанка установили, что в феврале 2026 года – то есть во время действия английского судебного приказа об аресте активов – Жеваго переписал три свои британские компании на детей: Ивана и Софию. То есть картина выглядит максимально просто. Английский суд налагает арест на активы. Жеваго получает прямой запрет их продавать, дарить, отчуждать. После этого три британские компании оказываются уже не на нем, а на его детях", – отмечает Голобуцкий.

Политолог подчеркивает, что такие действия расцениваются британским правосудием как демонстративное нарушение судебного решения и неуважение к суду (contempt of court), что влечет за собой жесткие санкции. При этом под удар попадает не только сам инициатор махинаций, но и новые номинальные владельцы активов.

"В Англии такие вещи не прощают. Английская система очень серьезно относится к contempt of court – неуважению к суду и нарушению судебных приказов. При этом важно, что ответственность несет не только сам нарушитель, но и те, кто способствует нарушению и на кого переписываются активы. Нарушение судебного приказа Высокого суда Англии об аресте активов имеет серьезные последствия – в отдельных случаях до двух лет лишения свободы", – констатирует эксперт.

Голобуцкий также напомнил, что в настоящее время юридические позиции бизнесмена значительно ухудшились и в Украине, учитывая последние события в антикоррупционных расследованиях о подкупе руководства судебной ветви власти.

"Прошлая неделя ознаменовалась новым поворотом в деле Князева – бывший председатель Верховного Суда пошел на сотрудничество с НАБУ и признал получение взятки от бывшего олигарха Константина Жеваго. Для Жеваго это означает одно: история со взяткой председателю Верховного Суда больше не является "версией следствия", а на горизонте – реальная ответственность", – говорится в публикации.

Оценивая ситуацию в целом, эксперт обращает внимание на моральный аспект действий бизнесмена, который подвергает ближайших родственников преследованию со стороны британской правоохранительной системы ради сохранения финансового состояния.

"Именно поэтому история с переоформлением компаний на Ивана и Софию выглядит особенно цинично. Вопрос здесь не только юридический, но и моральный: какие у человека приоритеты, чтобы в попытке скрыть активы подставлять собственных детей под риск уголовной ответственности? И это, пожалуй, самый точный портрет бывшего олигарха Жеваго сегодня: человек, который так переживает за деньги, что готов подвергнуть риску даже собственную семью", – резюмировал Алексей Голобуцкий.

Напомним, 8 августа 2025 года Национальный банк Украины официально сообщил о том, что Высокий суд Англии выдал ордер на арест активов Константина Жеваго. Соответствующее решение было принято в рамках дела о взыскании долга в размере 1,5 млрд грн. Согласно тексту постановления, бывшему владельцу было строго запрещено отчуждать, продавать или каким-либо иным образом распоряжаться своими активами на территории Англии.

