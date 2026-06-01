Ученые оставили микрофоны в болоте и ушли: приборы записали птиц, которых не видели годами

Ученые оставили микрофоны в отдаленном болоте Северной Каролины и получили запись редких птиц, которых почти никому раньше не удавалось увидеть.

Как пишет ecoportal.net, микрофоны работали непрерывно в течение нескольких недель. Сначала большинство записей звучали обычно, однако затем на них появилось нечто невероятное.

Оказалось, что устройства обнаруживали птиц, которых полевым группам почти никогда не удавалось наблюдать. Некоторые виды практически никто не видел вживую.

Почему ученым были нужны записи?

Болота вблизи острова Пайн-Айленд – сложные места для прямого изучения. Густая растительность практически везде блокирует видимость.

Птицы, обитающие в прибрежных водно-болотных угодьях, часто прячутся под камышом и травой. Некоторые виды издают короткие крики на рассвете или в узкие сезонные промежутки, другие замирают в молчании, когда рядом приближаются люди. Это делает визуальные исследования ненадежными.

Однако установленные микрофоны записывали звуки, которые люди обычно полностью пропускали. Вместо того чтобы полагаться только на короткие полевые визиты, исследователи теперь могли анализировать тысячи часов записей.

Что услышали ученые

Устройства неоднократно фиксировали вокализации птиц, которые наблюдатели-люди почти никогда не регистрировали во время традиционных исследований.

Усовершенствованное программное обеспечение помогло ученым фильтровать фоновый шум, такой как ветер и насекомые. При этом они идентифицировали едва уловимые звуки птиц, скрытые в записях.

Среди наиболее важных открытий – крики амазонских погонышей, записанные в глубине болотной местности.

Они входят в число самых скрытных болотных птиц Северной Америки и редко летают на виду. Большинство из них прячутся под густой растительностью, где люди почти никогда не видят их напрямую.

Из-за такого поведения многие популяции трудно точно отслеживать только с помощью традиционных методов. Точный мониторинг популяции имеет важное значение, поскольку численность многих болотных птиц сокращается до того, как исследователи распознают серьезные проблемы.

Устройства для записи в Северной Каролине зафиксировали крики этих птиц, при этом некоторые звуки появлялись лишь несколько раз. Эта редкость объясняет, почему наблюдателям годами было трудно постоянно документировать определенные виды.

