Почему ученые массово засаживали Чернобыль и Фукусиму подсолнухами: удивительная причина

Подсолнухи обладают уникальной суперспособностью.

Это случилось сразу после обеда 11 марта 2011 года, когда катастрофа обрушилась на восточное побережье Японии. Катастрофическое землетрясение магнитудой 9,0, за которым быстро последовало мощное цунами, обрушилось на префектуры Мияги и Фукусима, унеся жизни десятков тысяч людей. Затем, в качестве разрушительного финала, на атомной электростанции "Фукусима-1" в Окуме произошла серия взрывов, в результате которых в окружающую среду были выброшены токсичные радиоактивные отходы.

Последствия того, что на местном уровне стало известно как "3.11", ощущаются и сегодня, пока Япония пытается найти способы справиться с миллионом тонн радиоактивных сточных вод и вдвое меньшим количеством твердых отходов. Но среди всех споров и высокотехнологичных решений есть одна программа по очистке, которую вы могли упустить - подсолнухи, пишет IFL Science.

"Мы сажаем подсолнухи, полевую горчицу, амарант и целозию гребенчатую, которые, как считается, поглощают радиацию, – подчеркнул Кою Абэ, главный монах близлежащего буддийского храма Дзёэндзи, через несколько месяцев после катастрофы. – На данный момент мы вырастили не менее 200 000 цветов и распространили гораздо больше семян. По меньшей мере 8 миллионов подсолнухов, цветущих в Фукусиме, происходят отсюда".

Это не просто японская народная мудрость - за этим стоит серьезная наука

Подсолнухи, как оказалось, потрясающе очищают окружающую среду от радиоактивных отходов – именно поэтому их массово высаживали после Чернобыльской катастрофы 1986 года.

"Подсолнухи действительно хороши в поглощении определенных радиоактивных изотопов, – объяснил почвовед Майкл Блэйлок в интервью 2011 года. – И это действительно та связь между подсолнухами и атомными электростанциями, которую мы обнаружили. С некоторыми последствиями чернобыльской аварии мы смогли справиться путем посадки подсолнухов в пострадавших районах".

Почему именно подсолнухи

Эти жизнерадостные растения были выбраны не за их внешний вид – хотя это, безусловно, бонус. Подсолнухи обладают целым рядом практических свойств, которые делают их идеальными для работы по ядерной очистке: они растут быстро, легко и практически где угодно.

Что еще лучше, они сохраняют большую часть своей биомассы в листьях и стеблях, поэтому радиоактивный материал, поглощенный растениями, можно утилизировать без необходимости выкапывать корни.

Фиторемедиация, или использование растений для очистки окружающей среды от токсинов, имела огромный успех в Чернобыле, где ядерная катастрофа оставила близлежащую почву и воду сильно загрязненными радиоактивными элементами цезием и стронцием.

Этот процесс работает, потому что изотопы "имитируют" питательные вещества, которые подсолнечник поглощал бы естественным путем: цезий имитирует калий, необходимый растениям для фотосинтеза, а стронций сходит за кальций, обеспечивающий структурную поддержку.

"Это было очень эффективно для воды, – объяснил Блэйлок. – С почвой история была немного другой, потому что цезий в почве – это довольно сложная штука".

Но при правильном стечении обстоятельств они могли бы быть эффективными в удалении этих загрязняющих веществ из почвы в Фукусиме.

К сожалению, несмотря на успех в Чернобыле, усилия по фиторемедиации в Фукусиме в конечном итоге были признаны неудачными. Об этом эксперименте существует не так много литературы, но те немногие проведенные анализы не смогли обнаружить ни одного растения, которое могло бы эффективно снизить уровень радиоактивных изотопов в почве.

В определенной степени, однако, это не должно вызывать удивления – между Фукусимой и Чернобылем было просто слишком много различий, чтобы эксперименты прошли одинаково.

"Знаете, вещь, которую мы обнаружили в Чернобыле – мы пришли туда через несколько лет после случившегося. И это дало достаточно времени для того, чтобы цезий зафиксировался в почве, а это будет очень сильно зависеть от типов почв, – заявил Блэйлок. – Знаете, почвы с очень высоким содержанием слюды, определенные глины, будут очень трудными для удаления цезия, как только цезий зафиксируется".

Но даже несмотря на то, что подсолнухи не смогли спасти Фукусиму от радиационных осадков, они все равно помогли восстановлению в других отношениях.

"Мы были так заняты, ведь сотни местных жителей приходили собирать цветы, – подчеркнула местная жительница Томоэ после того, как ее родной город был опустошен. – Это помогает мне забыть о радиации".

