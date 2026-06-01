Самый редкий минерал в мире существует в одном экземпляре: он весит меньше крошки хлеба

Этот крошечный оранжевый камешек весит меньше трети грамма – он легче, чем хлебная крошка.

Крошечный красновато-оранжевый драгоценный камень из Мьянмы стал одним из самых странных трофеев в современной геологии. Этот минерал называется кьяутуит, и на сегодняшний день наука задокументировала лишь один единственный природный кристалл.

Этот единственный образец весит 1,61 карата, или около 0,32 грамма, что меньше, чем многие крошки, которые вы можете смахнуть с кухонного стола, пишет Econews. Однако его научная ценность гораздо больше его размера, ведь он представляет собой официально признанный вид минерала, найденный всего в одном подтвержденном природном экземпляре.

Кьяутуит был признан действительным видом минерала Международной минералогической ассоциацией в 2015 году. В официальном списке минералов Международной минералогической ассоциации (IMA) кьяутуит значится как утвержденный минерал из Мьянмы под регистрационным номером 2015 года.

Видео дня

Позже минерал был подробно описан Энтони Р. Кампфом из Музея естественной истории округа Лос-Анджелес, Джорджем Р. Россманом и Чи Ма из Калифорнийского технологического института, а также Питером А. Уильямсом из Университета Западного Сиднея. Их работа была сосредоточена на одном окатаном водой кристалле, найденном недалеко от Могока – богатого драгоценными камнями района в Мьянме.

Именно это делает историю столь необычной. Алмазы, рубины и изумруды могут быть редкими в ювелирном магазине, но они известны во многих местах планеты. Кьяутуит уникален тем, что на данный момент вся его история в дикой природе держится на одном крошечном кристалле.

Почему кьяутуит особенный - минерал в одном экземпляре

Минерал определяется не только тем, как он выглядит. Ученые также изучают его химический состав и то, как расположены его атомы – это похоже на проверку одновременно и ингредиентов, и рецепта блюда.

Кьяутуит содержит висмут, сурьму и кислород. Mindat, база данных минералов под управлением Института минералогии Гудзона, указывает его как единственный утвержденный минерал в своей группе оксидов висмута и сурьмы.

Говоря простым языком, этот кристалл – не просто красивый оранжевый камешек. Его внутренняя структура достаточно уникальна, чтобы ученые могли отделить его от минералов, которые могут выглядеть похоже или содержать родственные элементы.

Маленький, но тяжелый

Известный науке кристалл имеет красновато-оранжевый цвет, он прозрачный и обладает алмазным блеском. Его твердость составляет около 5,5 по шкале Мооса, что означает, что он тверже медной монеты, но мягче кварца.

Он также плотный. Измеренная плотность, зарегистрированная для кьяутуита, составляет около 8,3 грамма на кубический сантиметр, поэтому более крупный кусок казался бы удивительно тяжелым в руке. Само собой, ни одного более крупного природного куска найдено не было.

Как же нечто столь маленькое может иметь такое большое значение? В минералогии типовой образец – это эталон, используемый для определения минерала. В данном случае этим эталоном является ограненный драгоценный камень весом 1,61 карата.

Находка в речной гальке

Кристалл был найден в аллювии, то есть в рыхлых отложениях вроде гравия или песка, перенесенных водой. Эта деталь важна, поскольку место, где подбирают драгоценный камень, не всегда совпадает с местом, где он изначально образовался.

Mindat указывает в качестве места находки Чаунг-джи-а-ле-ива в районе Могок мандалайского региона Мьянмы, и отмечает, что кристалл, скорее всего, попал туда из пегматита. Пегматит – это крупнозернистая порода, в которой могут вырастать необычные кристаллы на финальных стадиях остывания магмы.

Такое вероятное происхождение помогает объяснить странную химию камня. В пегматитах могут концентрироваться элементы, которые не вписываются в обычные минералы, что дает природе редкий шанс создать что-то уникальное.

Необычная геология Могока

Могок давно славится своими удивительными драгоценными камнями. По данным Американского музея естественной истории, этот район известен рубинами, сапфирами, шпинелью, перидотом и лунным камнем.

И все же кьяутуит – это не просто очередной редкий камень из знаменитого шахтерского края. Это научный феномен, разновидность минерала, который появляется один раз, а затем отказывается показываться снова, по крайней мере, в подтвержденных записях.

Из-за этого Могок кажется не обычной зоной добычи, а скорее природной лабораторией. При правильном сочетании тепла, жидкостей, химии горных пород и времени этот регион создал минералы, которые трудно повторить.

Редкий не всегда означает бесценный

Здесь есть важное различие. Драгоценный камень может стоить дорого, потому что покупатели хотят его получить, потому что его цвет красив или потому что ювелиры могут продать его с большой наценкой.

Значение кьяутуита в другом. Его редкость основана на подтвержденном факте существования в природе, а не на рыночном спросе. На данный момент в научных базах данных числится только одно место находки и один сохраненный природный образец.

Это не делает его автоматически самым дорогим камнем в мире, но по меркам минералогии он находится в исключительной категории, где редкость означает, что природного материала для изучения практически нет.

Чему нас учит этот кристалл

Кьяутуит напоминает, что Земля все еще хранит сюрпризы даже в век спутников, глобальных баз данных и мощных лабораторных инструментов. Камень весом около трети грамма все еще может заставить ученых обновлять каталог известных минералов.

Это также показывает, почему так важны музейные коллекции. Эталонный материал хранится в Департаменте минералогических наук Музея естественной истории округа Лос-Анджелес под каталожным номером 65602, где он остается доступным в качестве официального ориентира для будущих исследований.

Для большинства людей этот кристалл никогда не станет чем-то большим, чем просто название и фотография. Однако для геологов это маленькая подсказка о том, насколько специфическими и избирательными могут быть процессы создания минералов на нашей Земле.

Ранее УНИАН сообщал, что в Азии обнаружили крупнейшее в мире месторождение минерала, о котором многие даже не слышали.

Вас также могут заинтересовать новости: