Дороже золота и платины: этот редкий металл производят только две страны

Мировой годовой объем добычи родия едва превышает 26 тонн.

Родий сегодня является одним из самых ценных элементов на планете. В настоящее время этот металл стоит в два раза дороже золота и почти в пять раз дороже платины.

Как пишет румынское издание Antena 3 CNN, этот металл не существует в собственных месторождениях и встречается только как побочный продукт в платиновых и никелевых рудах.

Мировой рынок родия сегодня почти полностью контролируют две страны. Около 85% мирового производства приходится на Южную Африку, тогда как еще примерно 12% рынка контролирует Россия.

По оценкам экспертов, за последние два столетия в мире было добыто лишь около 425 тонн родия, из которых примерно 300 тонн приходятся на Южную Африку.

Металл настолько редкий, что его мировое годовое производство едва превышает 26 тонн. В то же время спрос продолжает расти, а главным потребителем остается автомобильная промышленность.

Уже более 30 лет родий используется в автомобильных катализаторах благодаря своей способности преобразовывать оксиды азота, вызывающие кислотные дожди, в безопасный азот. Ежегодно автомобильная отрасль потребляет больше родия, чем добывается в шахтах.

Дефицит покрывается за счет переработки отработанных катализаторов, которые обеспечивают около 20% мировой потребности в этом металле.

Цена родия неоднократно демонстрировала резкие колебания. В 1970-х годах одна тройская унция стоила около 200 долларов. По состоянию на 1 июня 2026 года цена родия составляет 8 800 долларов за тройскую унцию (283 доллара за грамм). В феврале 2026 года цена металла достигала 12 240 долл. за унцию (393,6 долл. за грамм).

Несмотря на свою чрезвычайно высокую цену, родий остается малоизвестным широкой аудитории. Для Южной Африки этот металл имеет стратегическое значение: экспорт родия приносит стране миллиарды долларов ежегодно и по доходности конкурирует с золотодобывающей отраслью.

Эксперты отмечают, что значительные запасы родия все еще остаются под землей, однако их добыча становится все более сложной и дорогостоящей. Некоторые южноафриканские шахты уже достигают глубины более 2 000 метров, а затраты на разработку месторождений постоянно растут.

Впрочем, спрос на этот редкий металл вряд ли существенно снизится в ближайшее время. Пока автомобили с двигателями внутреннего сгорания остаются доминирующим видом транспорта в мире, родий и в дальнейшем будет сохранять статус одного из самых дорогих и дефицитных металлов на планете.

