Похоже на Херсон в 2022 году: Дикий раскрыл, возможно ли наступление ВСУ на Крым

Силы обороны начали выбивать российскую логистику на расстоянии до 200 километров для воздействия на фронт. Однако на юге Украины это также повлияло на россиян и на стратегическом уровне, заявил ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

"Оказалось, что этим перекрытием зоны мидлстрайков, этой 200-километровой зоной поражения, мы таким образом отрезаем Крым от материка. Это то, чего мы не смогли добиться на предыдущем этапе войны. Это то, с чем мы не справились в 2023 году. Потому что тогда не было этих дронов, а артиллерия дальше 40 километров не работает. И россияне этим воспользовались. Они потом в 2024 году спокойно построили даже целую железную дорогу вдоль Азовского моря. Там и автотрасса проходит", – сказал Дикий в эфире Radio NV.

Он добавил, что для Крымского полуострова крайне важно сообщение именно по материку. Крымский мост не только уязвим для украинских атак, но и узок для масштабных перевозок.

"Даже когда он работает, его пропускная способность далеко не фантастическая. И она очень существенно уменьшилась после наших ударов. Да, мы его не разрушили. Но он поврежден, по нему ездят осторожно. Очень сильно ограничено, сколько цистерн с топливом он может пропускать. При этом три из трех паромов, которые были в Керченском проливе, на сегодняшний день повреждены. То есть, паромы уничтожены, моста еще не уничтожили, но повредили. И таким образом основным путем сообщения Крыма с материком стал именно приазовский путь", – добавил Дикий.

Он отметил, что на момент строительства дороги по сухопутному коридору в Крым РФ планировала использовать его для вывоза боекомплекта с территории полуострова для своей южной группировки. Однако позже ситуация изменилась.

"Крымские склады в значительной степени исчерпались, и пошел реверс. Теперь наоборот на полуостров многое, не только армейское, поехало по приазовскому пути", – отметил Дикий.

Он добавил, что на фоне этих атак в российских военных пабликах нервничают из-за этих событий. А некоторые даже прогнозируют возможную высадку десанта на территории временно оккупированного Крыма. Впрочем, по мнению эксперта, такой сценарий маловероятен.

"Мне кажется, что мы не будем играть в такие очень рискованные вещи, как десант. Мне кажется, что сейчас Крымский полуостров становится тем, чем осенью 2022 года был Херсон. Мы тогда попытались штурмовать Херсон – ничего хорошего не вышло. Через 3 дня стратегию изменили и вместо штурма пошли по пути вытеснения. Когда сделали полноценную блокаду, полный контроль логистики. И дальше доводили Суровикина до того, что он тогда назвал "непростым решением". То, что я сейчас вижу на Приазовье – это скорее не о десанте, а скорее о "непростом решении". Потому что полуостров в полной изоляции долго не просуществует", – сказал Дикий.

Ситуация в Крыму – что известно

Ранее издание Politico сообщало, что Силы обороны фактически заблокировали российский сухопутный коридор в Крым. Отмечается, что РФ использовала его не только для обеспечения поставок на аннексированный полуостров, но и для группировки войск РФ на южном фронте – в Херсонской и Запорожской областях.

На фоне этих атак на территории Крыма уже начались проблемы с топливом. Как заявили в оккупационных властях, с 31 мая в Крыму начали действовать ограничения на продажу бензина марок АИ-92 и АИ-95. На отдельных автозаправочных станциях топливо этой марки можно будет приобрести только по талонам.

