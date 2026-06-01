Похоже на Херсон в 2022 году: Дикий раскрыл, возможно ли наступление ВСУ на Крым

Полуостров "долго не просуществует" в условиях изоляции, считает эксперт.

Силы обороны начали выбивать российскую логистику на расстоянии до 200 километров для воздействия на фронт. Однако на юге Украины это также повлияло на россиян и на стратегическом уровне, заявил ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

"Оказалось, что этим перекрытием зоны мидлстрайков, этой 200-километровой зоной поражения, мы таким образом отрезаем Крым от материка. Это то, чего мы не смогли добиться на предыдущем этапе войны. Это то, с чем мы не справились в 2023 году. Потому что тогда не было этих дронов, а артиллерия дальше 40 километров не работает. И россияне этим воспользовались. Они потом в 2024 году спокойно построили даже целую железную дорогу вдоль Азовского моря. Там и автотрасса проходит", – сказал Дикий в эфире Radio NV.

Он добавил, что для Крымского полуострова крайне важно сообщение именно по материку. Крымский мост не только уязвим для украинских атак, но и узок для масштабных перевозок.

"Даже когда он работает, его пропускная способность далеко не фантастическая. И она очень существенно уменьшилась после наших ударов. Да, мы его не разрушили. Но он поврежден, по нему ездят осторожно. Очень сильно ограничено, сколько цистерн с топливом он может пропускать. При этом три из трех паромов, которые были в Керченском проливе, на сегодняшний день повреждены. То есть, паромы уничтожены, моста еще не уничтожили, но повредили. И таким образом основным путем сообщения Крыма с материком стал именно приазовский путь", – добавил Дикий.

Он отметил, что на момент строительства дороги по сухопутному коридору в Крым РФ планировала использовать его для вывоза боекомплекта с территории полуострова для своей южной группировки. Однако позже ситуация изменилась.

"Крымские склады в значительной степени исчерпались, и пошел реверс. Теперь наоборот на полуостров многое, не только армейское, поехало по приазовскому пути", – отметил Дикий.

Он добавил, что на фоне этих атак в российских военных пабликах нервничают из-за этих событий. А некоторые даже прогнозируют возможную высадку десанта на территории временно оккупированного Крыма. Впрочем, по мнению эксперта, такой сценарий маловероятен.

"Мне кажется, что мы не будем играть в такие очень рискованные вещи, как десант. Мне кажется, что сейчас Крымский полуостров становится тем, чем осенью 2022 года был Херсон. Мы тогда попытались штурмовать Херсон – ничего хорошего не вышло. Через 3 дня стратегию изменили и вместо штурма пошли по пути вытеснения. Когда сделали полноценную блокаду, полный контроль логистики. И дальше доводили Суровикина до того, что он тогда назвал "непростым решением". То, что я сейчас вижу на Приазовье – это скорее не о десанте, а скорее о "непростом решении". Потому что полуостров в полной изоляции долго не просуществует", – сказал Дикий.

Ситуация в Крыму – что известно

Ранее издание Politico сообщало, что Силы обороны фактически заблокировали российский сухопутный коридор в Крым. Отмечается, что РФ использовала его не только для обеспечения поставок на аннексированный полуостров, но и для группировки войск РФ на южном фронте – в Херсонской и Запорожской областях.

На фоне этих атак на территории Крыма уже начались проблемы с топливом. Как заявили в оккупационных властях, с 31 мая в Крыму начали действовать ограничения на продажу бензина марок АИ-92 и АИ-95. На отдельных автозаправочных станциях топливо этой марки можно будет приобрести только по талонам.

