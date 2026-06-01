Евроквота на сталь сильно ударит по пострадавшим от войны украинским металлургам, – CEO 'Интерпайпа'

Введение Евросоюзом нового торгового барьера с целью сокращения импорта стали нанесет ощутимый удар по пострадавшей от войны украинской металлургии, а применение в отношении Украины отдельной тарифной квоты противоречит исключению, предоставленному в прошлом году нашей стране в качестве поддержки в войне с российской агрессией.

Об этом заявил генеральный директор украинской промышленной компании "Интерпайп" Лука Занотти.

В интервью британскому информационному агентству Reuters топ-менеджер указал на непоследовательность в решениях официального Брюсселя: менее года назад Евросоюз предоставил Украине исключение из стальных квот сроком на три года, до июня 2028 года, однако сейчас украинская сталь подпадает под новые ограничения.

"Нельзя, с одной стороны, говорить о поддержке Украины, а с другой – наносить ущерб ее промышленному сектору, который является важнейшим двигателем экономики страны", – подчеркнул Лука Занотти, добавив, что евроквота может привести к необратимому спаду в экономике Украины.

Он также напомнил, что, по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), с начала широкомасштабного вторжения России мощности Украины по производству стали сократились на 80%. "У нас дефицит рабочей силы. У нас нехватка физических объемов электроэнергии. У нас, безусловно, самые высокие цены на электроэнергию в Европе", – сообщил CEO.

"Украинская сталелитейная промышленность не представляет угрозы для Европы", – констатировал Лука Занотти.

Напомним, что ЕС удвоит импортную пошлину на сталь с 1 июля до 50%. В то же время квота, позволяющая ввозить определенные количества без налогообложения, будет сокращена почти вдвое.

