Трамп может 'додавить' Путина в Балтике и принудить к завершению войны, - Forbes

У президента США Дональда Трампа есть возможность ускорить прекращение войны России против Украины. Опираясь на логику своей кампании в Иране, он мог бы использовать воздушное и морское давление в Балтийском регионе, что принудило бы Владимира Путина сесть за стол переговоров. Forbes объясняет, как Трамп может осуществить этот сценарий, чем он хорош и какие в нем есть подводные камни.

Как объясняет издание, США могут возглавить партнеров по НАТО и ЕС в кампании по обеспечению соблюдения санкций в Балтийском море, которая будет направлена ​​на суда, грузы, портовые услуги, страховые соглашения и финансовые сети, поддерживающие российскую военную машину. Это даст Вашингтону инструмент принуждения, который будет законным, основанным на коалиции, масштабируемым и напрямую связанным с переговорами.

Российские балтийские порты, такие как Приморск и Усть-Луга, являются ключевыми узлами в системе экспорта энергоносителей Москвы. Балтийская кампания воздушного и морского давления сделала бы морские доходы России менее надежными, более дорогими и более уязвимыми для сбоев.

"При этом целью не должно быть объявление формальной блокады российских портов, что повлечет за собой ненужные юридические и политические риски. Вашингтон также не должен называть эту кампанию карантином. Более точная и обоснованная формулировка: Балтийская инициатива по обеспечению безопасности воздушного и морского транспорта и соблюдению санкций", - пишет Forbes.

Подобная кампания должна быть направлена ​​против судов, грузов, поставщиков услуг, страховщиков, владельцев, операторов и финансовых сетей, поддерживающих войну России против Украины. Она не должна стремиться остановить нейтральную торговлю, атаковать нейтральное судоходство или морить голодом российских мирных жителей. Это должна быть целенаправленная попытка обеспечить соблюдение санкций, выявить уклонение от них, увеличить издержки и заставить Москву столкнуться с последствиями продолжающейся агрессии, подчеркивает издание.

Пять столпов кампании

1. Она должна быть целенаправленной. Кампания должна быть сосредоточена на российских организациях, находящихся под санкциями, танкерах теневого флота, обманных методах судоходства, связанных с уклонением от санкций. Она не должна препятствовать законному судоходству.

2. Она должна быть коалиционной. Участие Европы имеет важное значение для повышения легитимности и укрепления принципа, согласно которому Европа должна нести большую часть бремени европейской безопасности.

3. Она должна быть юридически дисциплинированной. Вместо масштабной блокады кампания должна опираться на обеспечение соблюдения санкций, таможенное законодательство, требования к страхованию и классификации, охрану окружающей среды.

4. Она должна быть постепенной и обратимой. Если Россия вступит в серьезные переговоры и выполнит проверяемые условия, меры могут быть поэтапно приостановлены.

5. Она должна быть связана с четкими дипломатическими целями. Цель состоит в том, чтобы заставить Москву вести переговоры с Украиной об урегулировании. Это должно обозначаться конкретными шагами: прекращением нападений, принятием поддающегося проверке прекращения огня, выводом войск в рамках заслуживающих доверия соглашений, возвращением похищенных мирных жителей и детей, уважением суверенитета Украины и участием в механизмах восстановления или компенсации.

В чем опасность

Любая подобная кампания может быть названа актом войны – и Москва вполне может так поступить.

При этом США и их союзники должны чётко заявить о своих намерениях. Эта кампания не направлена ​​на прекращение законной нейтральной торговли или нападение на нейтральное судоходство. Она также не заменяет собой дальнейшую поддержку Украины на поле боя. Это дополнительное средство, делающее экономические системы, поддерживающие российскую агрессию, более дорогостоящими, менее предсказуемыми и более уязвимыми.

В чем выгода для Трампа

В результате Трамп получит надежный путь к переговорам, демонстрацию распределения бремени между союзниками, законную альтернативу прямой эскалации и инструмент для усиления давления на Москву.

Это позволит ему заявить, что Соединенные Штаты не принимают тупик, не действуют в одиночку и не спешат воевать, а вместо этого используют свою военно-воздушную и военно-морскую мощь, а также влияние союзников, чтобы заставить Путина сделать дипломатический выбор: серьезно вести переговоры или столкнуться с растущим давлением на доходы.

Мирные переговоры - новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает терять инициативу на поле боя, а потому сейчас существует возможность для дипломатического урегулирования войны.

"Я считаю, что нам нужно найти дипломатический путь - сесть и поговорить - до начала следующей зимы. Но это зависит от внутреннего давления на Путина со стороны его общества, а также от санкционного давления США и Европы на Россию", - добавил Зеленский.

Также он сказал, что Украина ожидает приезда советников Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев уже через две недели.

