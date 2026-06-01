Изменения для водителей в Польше: без нового набора вещей можно будет получить большой штраф

Министерство инфраструктуры Польши приняло решение, согласно которому автомобильная аптечка станет обязательным элементом оснащения каждого легкового автомобиля. Об этом сообщает Dziennik.

По мнению польских специалистов, это обеспечит доступ к базовым медицинским средствам, необходимым не только в случае оказания первой помощи пострадавшим в ДТП, но и тем, кто пострадал в ситуациях, не связанных непосредственно с дорожным движением.

Ориентировочный срок принятия соответствующего распоряжения – II квартал этого года, то есть не позднее конца июня. Вводя эти правила, Польша присоединится к большинству европейских стран. Обязанность иметь аптечку уже действует, в частности, в Германии, Чехии, Австрии, Хорватии, Словакии и Литве.

Состав такой аптечки определяет стандарт DIN 13164. Это немецкая норма, которая считается стандартом в большинстве стран ЕС.

Набор не включает лекарств или дезинфицирующих жидкостей. Причина проста: в бардачке автомобиля, где температура может быть экстремальной (жара летом и мороз зимой), они быстро потеряли бы свои свойства.

Состав аптечки, соответствующий стандарту DIN, включает перевязочные материалы: комплект стерильных компрессов, эластичных бинтов, салфеток и пластырей разных размеров (в частности, специальные для пальцев). Также важны чисто спасательные элементы.

В наборе обязательно должны быть:

  • ножницы с закругленными концами (для безопасного разрезания ремней безопасности или одежды);
  • спасательное термоодеяло;
  • одноразовые медицинские маски и виниловые перчатки.

Без этих элементов, только с бинтом и пластырем, набор не соответствует требованиям.

В настоящее время польское законодательство довольно лояльно и требует только две вещи:

  • предупреждающий треугольник (с сертификацией);
  • огнетушитель (с массой огнетушащего вещества не менее 1 кг и действующей проверкой/сертификацией).

За их отсутствие предусмотрен штраф в размере 500 злотых (6 000 гривен). Если во время технического осмотра на станции диагностики будет обнаружено отсутствие треугольника или огнетушителя, отрицательный результат осмотра практически гарантирован.

В то же время стоит помнить, что стандартный 1-килограммовый порошковый огнетушитель обычно не способен потушить полноценный пожар, поэтому эксперты советуют использовать более крупные модели, хотя закон этого не требует.

За что еще могут оштрафовать водителя в Польше

Dziennik напоминает, что штраф в Польше можно получить не только за то, чего не хватает в автомобиле, но и за то, что в нем перевозится. Речь идет о незакрепленных, свободно размещенных предметах, которые при резком торможении превращаются в опасные (например, топоры, мачете или бейсбольные биты).

В то же время в польском законодательстве нет четкого перечня предметов, запрещенных к перевозке в автомобиле. Во время проверки сотрудник полиции сам оценивает степень опасности.

Если он решит, что топор без надлежащего крепления представляет угрозу для пассажиров в случае аварии, то может выписать штраф и изъять свидетельство о регистрации транспортного средства.

Особую проблему представляют устройства для обнаружения и измерения скорости. Здесь правила чрезвычайно строгие. Сам факт владения антирадаром не является наказуемым, если устройство выключено и находится в оригинальной упаковке.

Однако любая готовность к использованию – то есть, например, антирадар, установленный на лобовом стекле, даже если он отключен от питания – уже является нарушением закона, что влечет за собой высокий штраф и начисление штрафных баллов.

Что нужно знать украинским водителям в странах ЕС

Ранее УНИАН сообщал, что в Польше решили ввести обновленные правила для украинских водителей. Изменения касаются прежде всего усиления контроля за соблюдением ПДД и ответственности за нарушения.

Также в Польше вступил в силу очередной этап масштабной реформы правил дорожного движения. Основные изменения предусматривают ужесточение ответственности за превышение скорости за пределами населенных пунктов, введение возможности управления автомобилем для несовершеннолетних, а также обновление возрастных ограничений для пользователей электросамокатов.

Сообщалось также, что в Словакии начала действовать новая система продажи дизельного топлива. Теперь водители автомобилей с иностранной регистрацией вынуждены платить за топливо больше, чем местные автовладельцы.

