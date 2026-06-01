Изменения для водителей в Польше: без нового набора вещей можно будет получить большой штраф

Аптечка первой помощи станет третьим обязательным предметом в автомобиле – наравне со знаком аварийной остановки и огнетушителем.

Министерство инфраструктуры Польши приняло решение, согласно которому автомобильная аптечка станет обязательным элементом оснащения каждого легкового автомобиля. Об этом сообщает Dziennik.

По мнению польских специалистов, это обеспечит доступ к базовым медицинским средствам, необходимым не только в случае оказания первой помощи пострадавшим в ДТП, но и тем, кто пострадал в ситуациях, не связанных непосредственно с дорожным движением.

Ориентировочный срок принятия соответствующего распоряжения – II квартал этого года, то есть не позднее конца июня. Вводя эти правила, Польша присоединится к большинству европейских стран. Обязанность иметь аптечку уже действует, в частности, в Германии, Чехии, Австрии, Хорватии, Словакии и Литве.

Видео дня

Состав такой аптечки определяет стандарт DIN 13164. Это немецкая норма, которая считается стандартом в большинстве стран ЕС.

Набор не включает лекарств или дезинфицирующих жидкостей. Причина проста: в бардачке автомобиля, где температура может быть экстремальной (жара летом и мороз зимой), они быстро потеряли бы свои свойства.

Состав аптечки, соответствующий стандарту DIN, включает перевязочные материалы: комплект стерильных компрессов, эластичных бинтов, салфеток и пластырей разных размеров (в частности, специальные для пальцев). Также важны чисто спасательные элементы.

В наборе обязательно должны быть:

ножницы с закругленными концами (для безопасного разрезания ремней безопасности или одежды);

спасательное термоодеяло;

одноразовые медицинские маски и виниловые перчатки.

Без этих элементов, только с бинтом и пластырем, набор не соответствует требованиям.

В настоящее время польское законодательство довольно лояльно и требует только две вещи:

предупреждающий треугольник (с сертификацией);

огнетушитель (с массой огнетушащего вещества не менее 1 кг и действующей проверкой/сертификацией).

За их отсутствие предусмотрен штраф в размере 500 злотых (6 000 гривен). Если во время технического осмотра на станции диагностики будет обнаружено отсутствие треугольника или огнетушителя, отрицательный результат осмотра практически гарантирован.

В то же время стоит помнить, что стандартный 1-килограммовый порошковый огнетушитель обычно не способен потушить полноценный пожар, поэтому эксперты советуют использовать более крупные модели, хотя закон этого не требует.

За что еще могут оштрафовать водителя в Польше

Dziennik напоминает, что штраф в Польше можно получить не только за то, чего не хватает в автомобиле, но и за то, что в нем перевозится. Речь идет о незакрепленных, свободно размещенных предметах, которые при резком торможении превращаются в опасные (например, топоры, мачете или бейсбольные биты).

В то же время в польском законодательстве нет четкого перечня предметов, запрещенных к перевозке в автомобиле. Во время проверки сотрудник полиции сам оценивает степень опасности.

Если он решит, что топор без надлежащего крепления представляет угрозу для пассажиров в случае аварии, то может выписать штраф и изъять свидетельство о регистрации транспортного средства.

Особую проблему представляют устройства для обнаружения и измерения скорости. Здесь правила чрезвычайно строгие. Сам факт владения антирадаром не является наказуемым, если устройство выключено и находится в оригинальной упаковке.

Однако любая готовность к использованию – то есть, например, антирадар, установленный на лобовом стекле, даже если он отключен от питания – уже является нарушением закона, что влечет за собой высокий штраф и начисление штрафных баллов.

Что нужно знать украинским водителям в странах ЕС

Ранее УНИАН сообщал, что в Польше решили ввести обновленные правила для украинских водителей. Изменения касаются прежде всего усиления контроля за соблюдением ПДД и ответственности за нарушения.

Также в Польше вступил в силу очередной этап масштабной реформы правил дорожного движения. Основные изменения предусматривают ужесточение ответственности за превышение скорости за пределами населенных пунктов, введение возможности управления автомобилем для несовершеннолетних, а также обновление возрастных ограничений для пользователей электросамокатов.

Сообщалось также, что в Словакии начала действовать новая система продажи дизельного топлива. Теперь водители автомобилей с иностранной регистрацией вынуждены платить за топливо больше, чем местные автовладельцы.

Вас также могут заинтересовать новости: