Российская ложь о якобы новых захватах достигла фантастических масштабов, - Трегубов

Российские захватчики повсюду распространяют выдумки о якобы новых успехах на фронте, хотя реальная ситуация на местах этого не подтверждает.

Российские оккупанты вводят в заблуждение собственное высшее политическое и военное руководство выдумками о продвижении на фронте в войне против Украины. Об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телеканала "Суспільне".

Трегубов отметил, что ситуация вокруг российской выдумки о захвате села Рясное в Сумской области заключается в том, что подобные заявления существенно не соответствуют действительности и реальному положению дел на земле.

"На самом деле, в последние недели, почти в последний месяц у россиян очень характерна и очень распространена ложь во все стороны. Вообще это было характерно и до этого, но сейчас это достигло каких-то фантастических масштабов. И это касается даже не столько наших направлений, сколько зоны боевых действий в целом. В Запорожье, там у них на их картах до 20 километров якобы вглубь территории, которая на самом деле контролируется Украиной. У нас тоже такое наблюдается, причем по всей линии, просто не на такую глубину", - сообщил Трегубов.

При этом, по его словам, российские оккупанты наступали на Рясне с момента входа в Грабовское на границе Сумской области. Эти два населенных пункта расположены недалеко друг от друга, в пределах пешего хода в несколько километров. Оккупанты еще в начале года сразу пытались зайти и в Рясне.

"Там они были остановлены и с тех пор туда и не продвинулись. То есть, сказать, что там вообще что-то изменилось в последние дни, что они как-то изменили ситуацию, - нет. В этом заключается главная ирония, в том, что информационного повода на самом деле не было", - добавил Трегубов.

Он сказал, что ситуация вокруг Рясного неизменна и этот населенный пункт так же обороняется, как и в прошлые месяцы. Но почему-то российские захватчики решили заявить, что они его захватили.

"Так же они заявляли о том, что взяли Вовчанские Хутора, так же они назвали населенные пункты на Южно-Слобожанском направлении, названия которых я даже не помню, потому что они на самом деле в тылу. Так же они говорили о почти взятии Боровой. Там уже пошла откровенная фантастика, причем, фантастика, как мне кажется, уже направлена не столько на введение в заблуждение собственного или украинского населения, сколько на введение в заблуждение собственного политического и военного руководства. Потому что, похоже, такие же карты они подают наверх", - сообщил Трегубов.

При этом он добавил, что в стратегическом плане Рясне не играет важной роли.

Что этому предшествовало

Как сообщал УНИАН, информация российских захватчиков о захвате Рясного в Сумской области не соответствует действительности. Украинские военнослужащие считают такие заявления частью информационно-психологической операции со стороны России.

У российских оккупантов постоянно сдвигаются конечные сроки захвата тех или иных районов и городов Украины.

