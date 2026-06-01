30-летняя Дуа Липа вышла замуж

Известная британская певица Дуа Липа и ее избранник-актер Каллум Тернер сыграли свадьбу.

40-минутная церемония состоялась вчера, 31 мая, в Мэрилебоне, Великобритания, накануне их большого итальянского торжества. Как пишет издание Daily Mail, звездная невеста была в элегантном наряде, а именно в светлом костюме от бренда Schiaparelli, который любят Деми Мур и Бейонсе. Также она выбрала белые перчатки, ожерелье от Bulgari, а вместо фаты у Дуа Липы была белая шляпа, созданная дизайнером Стивеном Джонсом.

А вот жених Каллум был одет в темно-синий костюм от бренда Louis Vuitton.

К слову, ранее отмечалось, что Дуа Липа и Тернер планируют трехдневную вечеринку в Палермо. По данным СМИ, среди гостей будут Элтон Джон, Оливия Дин и Charli XCX, однако сами молодожены не комментируют эту информацию.

Впервые о своих отношениях влюбленные сообщили летом 2024 года. А позже, а именно на Рождество, актер сделал звезде предложение, подарив кольцо с бриллиантом.

