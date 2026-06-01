Укрметаллургпром требует остановить рост грузовых тарифов УЗ: Украина потеряет миллиарды долларов

Повышение грузовых тарифов на 37% может привести к сокращению ВВП Украины почти на 100 млрд грн, потере около $2,4 млрд валютной выручки, уменьшению бюджетных поступлений более чем на 36 млрд грн и ликвидации не менее 76 тысяч рабочих мест. При этом "Укрзализныця", по данным бизнеса, рассматривает повышение тарифов на 45%, что может еще больше усугубить негативные последствия для экономики, заявили в Объединении предприятий "Укрметаллургпром" (УМП) и призвали премьер-министра Юлию Свириденко и главу Офиса президента Кирилла Буданова не допустить повышения грузовых железнодорожных тарифов в 2026 году. Об этом говорится в письме УМП в адрес правительственных чиновников.

В письме отмечается, что горно-металлургический комплекс, несмотря на потери, нанесенные войной, остается одной из ключевых отраслей экономики, обеспечивая около 5,5% ВВП Украины, $6 млрд валютной выручки и более 150 млрд грн налоговых поступлений.

"Отрасль находится в сложном финансовом положении. В 2025 году предприятия получили совокупный чистый убыток в размере 28 млрд грн. Часть производственных мощностей уже остановлена, остальные работают с неполной загрузкой. Дополнительное увеличение транспортной составляющей может привести к окончательной остановке ряда производств", – говорится в обращении.

В отраслевом объединении напомнили, что предыдущие повышения грузовых тарифов в 2021-2022 годах уже были беспрецедентными. За этот период тарифы на отдельные категории грузов выросли до 210%, тогда как мировые цены на железную руду и металлопродукцию почти не росли.

В то же время в УМП напомнили, что проблема УЗ заключается не в грузовом сегменте, который остается прибыльным, а в хронической убыточности пассажирских перевозок. По оценкам отрасли, дефицит пассажирского сегмента Укрзализныци в 2026 году превысит 25 млрд грн – и десятилетиями именно грузовые перевозки финансируют социальные функции государства через механизм кросс-субсидирования, тогда как в странах ЕС такие расходы покрываются из государственных бюджетов.

Отдельно в письме отмечается, что стоимость железнодорожных перевозок в Украине уже превышает аналогичные показатели в отдельных странах Европейского Союза. В частности, стоимость перевозки металлопродукции по железной дороге с учетом вагонной составляющей уже выше, чем автомобильным транспортом, что стимулирует переход грузов на дороги и создает дополнительную нагрузку на дорожную инфраструктуру.

По расчетам ГП "Укрпромзовнексэкспертиза", повышение грузовых тарифов на 37% может привести к сокращению ВВП Украины почти на 100 млрд грн, потере около $2,4 млрд валютной выручки, уменьшению бюджетных поступлений более чем на 36 млрд грн и ликвидации не менее 76 тысяч рабочих мест. При этом "Укрзализныця", по данным бизнеса, рассматривает повышение тарифов на 45%, что может усугубить негативные последствия для экономики.

Результатом такого решения могут стать остановка предприятий, сокращение экспорта, падение валютных поступлений, уменьшение налоговой базы общин и государства, ускорение деиндустриализации и усиление давления на курс гривны. И эти негативные последствия ощутит и сама "Укрзализныця".

"Повышение тарифов толкает компанию в так называемую тарифную спираль, когда каждое новое подорожание приводит к сокращению грузовой базы и требует следующего повышения тарифов. В итоге перевозок становится меньше, а финансовые проблемы только усиливаются", – отметили в "Укрметаллургпроме".

В связи с этим объединение призвало правительство ввести мораторий на повышение грузовых тарифов до окончания военного положения, обеспечить компенсацию убытков пассажирских перевозок за счет государственного бюджета, привлечь международное финансирование для восстановления железнодорожной инфраструктуры и создать условия для возобновления работы промышленных предприятий, которые формируют основную грузовую базу Укрзализныци.

