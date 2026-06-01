РФ может столкнуться с дефицитом топлива после рекордного месяца украинских атак, - Bloomberg

Киев усилил удары по российской энергетической инфраструктуре.

В мае количество украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы достигло рекордного уровня, что грозит еще большим сокращением объемов переработки, которые и так находятся на самом низком за последние 16 лет уровне, а также риском дефицита топлива на внутреннем рынке именно тогда, когда спрос из-за летних каникул начинает расти. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным журналистов, Украина совершила как минимум 16 атак на российские объекты по производству топлива. Данные свидетельствуют, что в прошлом месяце беспилотники атаковали восемь из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ.

"Киев усилил удары по российской энергетической инфраструктуре, чтобы ограничить способность Москвы извлекать выгоду из повышения цен на нефть на фоне войны в Иране. Он также удвоил усилия по стратегии неоднократных атак на выбранные объекты, чтобы нанести максимальный ущерб и предотвратить быстрое восстановление. Нефтеперерабатывающий завод "Янос", принадлежащий ПАО "Роснефть" и ПАО "Газпром нефть", в мае трижды становился мишенью атак, тогда как объекты ПАО "Лукойл" в Нижнем Новгороде и Перми подверглись по два удара", - отмечается в материале.

В то же время влияние на поставки из РФ происходит на фоне того, как мировой рынок сосредоточился на ключевом Ормузском проливе, где поставки фактически остановились во время конфликта на Ближнем Востоке. Помимо риска внутреннего дефицита топлива, атаки в России заставили Москву увеличить экспорт нефти в последние недели, что стало облегчением для российских покупателей нефти, лишившихся поставок из Персидского залива.

Как отметил ветеран отрасли и научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Сергей Вакуленко, атаки Украины свидетельствуют об изменении стратегии по сравнению с предыдущими годами. Сейчас они направлены не только на первичные нефтеперерабатывающие установки, но и на вторичные системы, которые дорогостоящие и технически сложные.

По его словам, вторичные установки помогают нефтеперерабатывающим заводам производить больше бензина и дизельного топлива, однако их ремонт может быть гораздо сложнее и дороже, ведь западные санкции затрудняют поставки запасных частей из-за рубежа.

Ранее Bloomberg писал, что ЕС хочет заморозить "ценовой потолок" на российскую нефть из-за неожиданной проблемы. Текущий ценовой порог составляет 44,10 доллара за баррель, и его пересмотр запланирован на конец лета.

Таким образом, европейским компаниям запрещено предоставлять такие услуги, как страхование и транспортировка, в отношении нефти, продаваемой по цене выше установленного порога.

Также сообщалось, что Силы обороны нанесли удар по НПЗ и нефтеперекачивающей станции в России. Отмечается, что 28 мая и в ночь на 29 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов.

"Поражен Волгоградский нефтеперерабатывающий завод (Волгоград, Волгоградская обл., РФ). Зафиксирован пожар на территории. Поражены установки первичной переработки нефти АВТ-1, АВТ-3, АВТ-5 и АВТ-6, а также установки вторичной переработки нефти. Завод остановил производственные процессы", - сообщили в Генштабе.

