В Украину идет тепло, но в 5 областях во вторник еще будет прохладно, - Диденко

2 июня в Киеве ожидается сухая и солнечная погода.

Во вторник температура в Украине достигнет 24 градусов тепла, но в нескольких областях будет прохладнее.

Как сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, 2 июня температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 20-24 градусов тепла.

"Сравнительно небольшой очаг более прохладной погоды – Черновицкая, Тернопольская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская области. Здесь во вторник ожидается +17...+20 градусов", – отметила эксперт.

Кроме того, она сообщила, что 2 июня в Украине будет преобладать сухая погода, дожди пройдут только в западных и Одесской областях.

"Ветер наконец меняет направление на южное! Будет небольшим, максимум умеренным", – написала Диденко.

В то же время в Киеве 2 июня ожидается сухая, преимущественно солнечная погода с максимальной температурой воздуха 20...22 градуса тепла.

Как сообщал УНИАН, ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух отметила, что самые высокие температуры летом в нашей стране традиционно возможны в июле. В то же время есть расхождения в прогнозах относительно средней температуры за сезон.

Кроме того, рассказала она, наибольшие аномалии температуры этим летом ожидаются на западе Украины. В июне там сохранится засуха.

