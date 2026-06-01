В 'ПриватБанке' подорожал евро: актуальный курс валют на 1 июня

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 1 июня, не изменился и составляет 44,45 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 51,95 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,85 гривни, а евро – по курсу 50,95 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник остался на прежнем уровне и составляет 44,44 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня вырос на 27 копеек – до 52,08 гривни.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 1 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,27 гривны за доллар, таким образом украинская валюта осталась на уровне предыдущего показателя.

По отношению к евро гривня ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,55 гривни за один евро, то есть украинская валюта потеряла 11 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 1 июня, снизился на 2 копейки и составляет 44,47 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,00 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 8 копеек и составляет 51,88 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,25 гривни за евро.

