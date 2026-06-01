Потеря 'Южмаша' для РФ является существенной: эксперт объяснил, как это связано с 'Орешником'

Результаты применения "Орешника" показывают, что ракета не так эффективна, как это планировала РФ.

РФ модернизировала свою ракету "Рубеж", назвав ее "Орешником", и это указывает на проблему Москвы с частью ее узловых элементов, которые производились на украинском "Южмаше". Об этом рассказал Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия, офицер ВВС в запасе, в эфире Radio NV.

"Россия теряет возможность масштабировать эти ракеты. То есть у них есть ограниченный запас данного средства вооружения. Соответственно, они собирают из тех остатков, что есть, и пытаются запустить. По тактике применения мы видим, что она неэффективна. Более того, она не несет столь необходимой ударной волны, как они предполагали, за счет кинетического удара и за счет определенных компонентов, из которых сделана боевая часть", - рассказал Храпчинский.

Он добавил, что на фоне этого у РФ также есть ограниченный ресурс в создании таких ракет. В то же время он подчеркнул, что это не означает, что РФ не способна применять их.

"Арсеналы Российской Федерации наполнены большим количеством разнообразных средств вооружения советского образца. И они сейчас активно их используют. В данном случае мы говорим об ограниченном ресурсе, потому что потеря "Южмаша" для России является существенной. Потому что они потеряли большое количество инженерных возможностей адаптировать, ремонтировать и обслуживать данный тип оружия", - отметил Храпчинский.

Ранее СМИ обнародовали результаты исследования остатков российского "Орешника" в Белой Церкви. В частности, сообщается, что на месте попадания этой ракеты были обнаружены кратеры диаметром примерно три метра и глубиной два метра. Эти размеры уже опровергают заявления Кремля о якобы уникальной способности этого оружия к глубокому проникновению.

Издание WELT на фоне удара РФ по Белой Церкви отмечает, что главной проблемой "Орешника" является его низкая точность. На этом фоне журналисты называют эту ракету "оружием запугивания", а не эффективной системой для точечных атак.

