Пользу и влияние Gripen в Украине определит одна ключевая деталь, - экперты

Ракеты "Метеор", дальность действия которых превышает 100 километров, позволят Украине сдерживать российские истребители.

28 мая стало известно, что Швеция передаст Украине 16 истребителей Gripen, и многие считают их идеальными самолетами для воздушной войны в Украине. Однако, как отмечают эксперты, пользу и влияние этих истребителей в войне определит одна ключевая деталь.

Как пишет RadioFreeEurope, вопрос в том, будут ли переданы вместе с истребителями современные боеприпасы, в частности, ракеты "Метеор".

Эти дальнобойные ракеты класса "воздух-воздух" "потребуются для того, чтобы сдерживать российские истребители, такие как Су-34", – заявил Кристоф Бергс, аналитик по вопросам авиации из Королевского института объединенных служб Великобритании.

Видео дня

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 обычно запускают планирующие бомбы, которые пролетают 60-100 километров, чтобы поразить территорию Украины. Это дешевое авиационное оружие оказалось трудно остановить и оно чрезвычайно разрушительно.

В то же время ракеты в нынешнем арсенале ВВС Украины не обладают достаточной дальностью для поражения российских бомбардировщиков без проникновения в "опасные эшелоны дальней российской ПВО вокруг линии фронта", говорит Бергс.

Однако ракеты "Метеор", дальность действия которых превышает 100 километров, позволят Украине расширить зону риска для российских пилотов за пределы дальности действия планирующих бомб.

Плюсы и минусы Gripen для Украины

Предполагается, что эти самолеты также будут использоваться для отслеживания и сбивания российских ракет и беспилотников, таких как иранские "Шахед".

Многие считают шведские Gripen идеальными самолетами для воздушной войны Украины, учитывая их относительно низкие эксплуатационные расходы – самые низкие среди группы сопоставимых западных истребителей – и простоту конструкции.

Сторонники этих самолетов утверждают, что опытный пилот может быть подготовлен к боевым вылетам на Gripen всего за три-четыре месяца обучения. В отличие от этого, будущим пилотам F-16 требуется как минимум шесть месяцев подготовки на американском самолете.

Самолеты уникальны своей способностью взлетать и садиться на неровных взлетно-посадочных полосах длиной всего 400 метров, а также быстрым временем подготовки к полету. Gripen, возвращающийся с боевого задания, может быть дозаправлен и пополнен экипажем всего из пяти человек в течение "10-15 минут", по словам его производителя.

В то же время Gripen подвергались критике в прошлом. Так, в 2008 году швейцарские испытатели пришли к выводу, что самолет "неудовлетворителен" в воздушных боях. За десятилетия службы в военно-воздушных силах по всему миру эти самолеты еще не одержали ни одной победы в воздушном бою.

Истребители Gripen - новости

Как писал УНИАН, Швеция передаст Украине первые 16 истребителей Gripen C/D в начале 2027 года, а к 2030 году Украина получит еще 22 новейших Gripen E, которые будут закуплены на средства европейской помощи.

Эксперты отмечают, что эти истребители в сочетании с дальнобойными ракетами Meteor и самолетами дальнего радиолокационного обнаружения AWACS могут существенно усилить возможности Украины в воздухе и создать серьезные проблемы для российской авиации.

Вас также могут заинтересовать новости: