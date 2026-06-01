Курс валют в Украине: сколько стоит доллар в первый день лета

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,00 грн, евро – 51,25 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 1 июня, снизился на 2 копейки и составляет 44,47 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,00 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 8 копеек и составляет 51,88 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,25 гривни за евро.

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,20 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,10 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,80 грн/евро, а курс продажи – 51,60 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 1 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,27 гривни за доллар, таким образом украинская валюта осталась на уровне предыдущего показателя.

По отношению к евро гривна ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,55 гривни за один евро, то есть украинская валюта потеряла 11 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что в первый месяц лета ситуация на валютном рынке будет контролируемой.

Согласно его прогнозу, в июне курс доллара в Украине ожидается в пределах 43,8-44,8 гривни, а курс евро – 51-52 гривни.

