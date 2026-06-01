Гросу впервые показала лицо сына и призналась, кто из звезд стал её кумой (фото)

Известная украинская певица Алина Гросу рассказала об особом празднике в семье – крещении сына Марка-Габриэля.

Фотографиями с таинства крещения звездная мамочка поделилась в своем Instagram. В частности, для этого события Алина выбрала храм в родных Черновцах.

"Наконец-то это произошло! Наш сыночек Марк-Габриэль теперь крещен. Я безмерно счастлива, что крестины моего сыночка стали прекрасным поводом впервые за много лет собрать за одним столом всех наших родных и близких друзей. Для меня это был день, наполненный любовью, теплом и благодарностью. Мы так редко имеем возможность остановиться и побыть вместе, поэтому эти моменты навсегда останутся в моем сердце", – подчеркнула Гросу и впервые показала лицо малыша.

Исполнительница также раскрыла, кто стал крестной мамой для ее сына. Это певица Ирина Билык, которую она много лет называла "крестной мамой в украинском шоу-бизнесе". Сама новоиспеченная крестная Марка-Габриэля рассказала об этом событии в своем Facebook так:

"Меня всегда радовало, что между нами сложились такие теплые, родственные отношения, полные доверия, поддержки и любви. И вот это символическое звание стало реальностью – я имела честь стать крестной мамой замечательного сыночка Алины. Для меня это большая радость, ответственность и благословение. Искренне благодарю за это доверие. Пусть малыш растет здоровым, счастливым, под Божьей защитой и в окружении любви. А мою дорогую Алину с сегодняшнего дня я с гордостью называю своей кумой".

