Двухлетний сын Козловского растрогал фразой о 'шахеде'

По словам знаменитого отца, Оскар перепутал вражеский дрон со следами утки в детской книжке.

Популярный украинский певец Виталий Козловский рассказал трогательную историю, которая произошла во время чтения двухлетнему сыну.

Артист отметил, что двухлетний Оскар увидел в детской книжке вместо следов утенка вражеского шахида. Об этом он сказал звездной папе, однако сам Виталий не сразу понял, что имеет в виду сын.

"Читали с Оскаром книгу на ночь. Там по сюжету утенок ушел из дома по снегу. Оскар: "Шахеды". Продолжаю читать. Он снова: "Это шахеды летят". Проверяю телефон, прислушиваюсь – тревоги нет и говорю: "Здесь нет шахедов, сынок". Показывает пальчиком на книгу: "Вот следы похожи на шахиды". Смотрю – и точно. В то же время мне и смешно, что он разглядел и провел такую параллель. И страшно, потому что в два года он знает то, что детям не нужно узнавать никогда", – подчеркнул Козловский в своем Instagram.

Исполнитель песен "Пинаколада" и "Шекспир" добавил, что хотел бы, чтобы маленькие украинцы жили в мире и безопасности. Однако понимает, что дети все понимают и чувствуют.

"Я больше всего хочу, чтобы все наши дети были в безопасности, жили в мире и чтобы война не крала их детство", - отметил Виталий.

