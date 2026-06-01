Известная украинская актриса ждет первенца

Кристина показала снимки с округлившимся животиком.

Украинская актриса театра и кино, звезда сериала "Поймать Кайдаша" Кристина Корчинская объявила о беременности.

Радостной новостью она поделилась в своем Instagram. 30-летняя Кристина опубликовала кадры с заметно округлившимся животиком. Для фотосессии будущая мамочка выбрала белую рубашку и черные брюки.

"Сначала были ты и я. Теперь есть мы. Наш новый мир", – подписала снимки актриса.

Позже Кристина в интервью OBOZ.UA призналась, что ей рожать ребенка летом. А о том, кого ждет кинозвезда, она ответила так:

"Мы уже знаем пол ребенка. Честно говоря, для нас вообще не имело значения: мальчика или девочку ждем. Это наш первый ребенок, поэтому главное, чтобы все было хорошо".

К слову, Кристина вышла замуж летом 2024 года за избранника Яниса Корчинского. До замужества она носила фамилию Федорак. О своем возлюбленном актриса редко рассказывает публично.

