Тысячи выбитых окон в Киеве: сколько домов повреждено в каждом районе и как идет восстановление

Устранение повреждений осуществляется владельцами квартир как за свой счет, так и за счет средств, полученных в рамках государственной программы "е-Восстановление".

РФ многократно наносила массированные удары по Киеву, в результате чего в ряде районов имеются повреждения жилых и нежилых зданий, в частности, выбиты окна.

УНИАН решил узнать, сколько всего окон было повреждено в столице Украины с начала полномасштабного вторжения России по состоянию на апрель, какова ситуация с их заменой в разных районах столицы – сколько людей обратились по поводу замены, какова очередь, кто занимается установкой. Мы обратились с соответствующим запросом в КГГА и получили ответы от ряда районных государственных администраций.

Коммунальное предприятие "Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Шевченковского района г. Киева" по поручению Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации сообщило, что восстановление повреждений в квартирах многоквартирных жилых домов осуществляется их владельцами как за собственный счет, так и за счет средств, полученных по государственной программе "еВосстановление".

"К выполнению работ по восстановлению повреждений в жилом фонде допускаются субъекты хозяйствования, являющиеся участниками государственной программы помощи "еВосстановление", – отметили в КП.

По его данным, заказчиком восстановительных работ поврежденных жилых домов в Киеве является КП "Жилинвестбуд-УКБ".

Какова ситуация в Шевченковском районе: в скольких домах выбиты окна и сколько уже заменили

По данным коммунального предприятия "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Шевченковского района г. Киева", с начала полномасштабного вторжения в Шевченковском районе повреждения различной степени (в частности, повреждения окон) получили 659 многоэтажных жилых домов и 33 частных жилых дома.

"В течение I квартала 2026 года было повреждено 26 многоквартирных жилых домов, – добавили в КП.

В то же время в ответе на запрос не указали общее количество зафиксированных повреждений окон, но отметили, что за период с 22.04 2022 года по 21.04 2026-го через электронную публичную услугу "еВосстановление" по Шевченковскому району с начала полномасштабного вторжения было подано 2 015 обращений.

Средний срок ожидания замены окон после подачи заявки, общую стоимость выполненных работ и среднюю стоимость замены одного окна в КП не указали.

Какова ситуация в Соломенском районе: сколько выбито и сколько заменено окон

По данным Соломенской РГА, ориентировочное количество поврежденных окон в квартирах и местах общего пользования составляет 23 500 единиц.

Чиновники также указали количество жилых домов, в которых были зафиксированы повреждения окон:

"…общее количество поврежденных жилых домов в Соломенском районе составляет 409 объектов различной формы собственности".

В районной государственной администрации также назвали количество окон, которые уже были заменены, и сколько еще требуют замены.

"На данный момент, по имеющейся информации, ориентировочно выполнены работы по замене поврежденных окон в жилых домах в количестве 23 250 единиц… Вместе с тем, по состоянию на настоящее время (по состоянию на апрель, - Ред.) в Соломенском районе остаются незамененными окна в квартирах и местах общего пользования ориентировочно в количестве 250 единиц", - сообщили в РГА.

В Соломенской РГА также уточнили, за чей счет происходит замена окон:

"Замена поврежденных оконных конструкций в квартирах и местах общего пользования жилых домов осуществляется за счет различных источников финансирования, в частности в рамках государственной программы "еВосстановление", за собственные средства жильцов, при содействии благотворительных организаций, а также за счет средств бюджета города Киева в пределах предусмотренных бюджетных ассигнований… Восстановительные работы выполняются параллельно различными субъектами хозяйствования, благотворительными организациями и непосредственно жильцами".

Какова ситуация в Святошинском районе

В Святошинской РГА отметили, что не располагают аналитикой, содержащей информацию об отдельных видах повреждений и разрушений.

"На территории Святошинского района, по состоянию на 16.04.2026, различной степени повреждений подверглись 439 жилых домов, из них: 348 многоквартирных жилых домов, 91 частный дом, в которых, в том числе, повреждены окна", – поделились чиновники.

В РГА также не указали общее количество полученных заявлений от жителей о замене окон. "Информация о количестве незамененных поврежденных окон на территории Святошинского района отсутствует в Святошинской районной в городе Киеве государственной администрации", – подчеркивается в ответе на запрос.

Какова ситуация в Подольском районе

В Подольской РГА тоже не назвали количество поврежденных и замененных окон, но указали, что через сервис "еВосстановление" по Подольскому району подано 1 070 заявлений, в том числе о восстановлении окон.

"На территории Подольского района города Киева за период с 2022 по 2025 годы и I квартал 2026 года различной степени повреждений подверглись 234 многоквартирных жилых дома, в том числе с повреждением окон. Учитывая значительное количество поврежденных домов, в Подольской райгосадминистрации отсутствуют статистические данные о количестве поврежденных окон", – говорится в ответе на запрос.

В РГА добавили, что для обеспечения замены поврежденных оконных блоков в квартирах многоквартирных жилых домов привлекаются учреждения и предприятия, участвующие в программе "еВосстановление".

Какова ситуация в Печерском районе

В Печерской РГА сообщили, что с начала вооруженной агрессии РФ по состоянию на апрель на территории Печерского района было зафиксировано повреждение 130 жилых многоквартирных домов различной формы собственности.

По данным КП "Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Печерского района г. Киева", всего было повреждено (в т.ч. остекление) 1991 оконных/балконных конструкций – квартиры 804 единицы, балконы 552 единицы, места общего пользования 138 единиц.

По сведениям РГА, в 2024 году восстановление окон (общей площадью 173,44 кв.м/69 штук) в многоквартирных домах проводилось при содействии одной из общественных организаций.

Какова ситуация в Оболонском районе

В Оболонской РГА сообщили, что на территории Оболонского района по состоянию на 14 апреля различной степени повреждений подверглись 144 жилых дома, из них: 91 многоквартирный жилой дом, 42 частных дома и 11 садовых домов, в которых, в том числе, повреждены окна.

Чиновники подчеркнули, что у них нет отдельных сведений именно о разбитых окнах. Также в РГА нет информации о количестве незамененных поврежденных окон на территории района.

"По имеющейся в Оболонской районной в городе Киеве государственной администрации информации за период с 22.04.2022 по 14.04.2026 через электронную публичную услугу "еВосстановление" по району с начала полномасштабного вторжения было подано 337 обращений и выплачена компенсация на восстановление 277 поврежденных объектов недвижимого имущества, в частности на восстановление окон", – говорится в ответе на запрос.

Какова ситуация в Деснянском районе

В Деснянской РГА сообщили, что по состоянию на апрель обработано 280 обращений граждан о предоставлении компенсации за поврежденный объект недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины, поданных через электронную публичную услугу "єВідновлення".

По данным чиновников, с начала полномасштабного вторжения в Деснянском районе повреждения получили 104 многоквартирных жилых дома и пять частных жилых домов. В течение I квартала 2026 года повреждены 13 многоквартирных жилых домов и один частный жилой дом.

"Информация об общем количестве поврежденных окон, а также количестве замененных или тех, которые остаются незамененными, в Деснянском районе отсутствует, поскольку работы по восстановлению выполняются различными субъектами хозяйствования параллельно, а также самостоятельно владельцами жилья", – говорится в ответе на запрос.

Какова ситуация в Голосеевском районе

По данным Голосеевской РГА, в целом на территории района зафиксированы повреждения 484 многоквартирных и 17 частных жилых домов.

"Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрацией за период с 2022 года по настоящее время обработано 1626 обращений о предоставлении компенсации за поврежденный объект недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, с использованием электронной публичной услуги "еВосстановление", – добавили чиновники.

В запросе не было предоставлено сведений об общем количестве выбитых окон и о том, сколько из них уже было заменено.

Какова ситуация в Дарницком районе

По данным Дарницкой РГА, с начала войны на территории района повреждения различной степени получили 233 многоквартирных жилых дома и 102 частных.

"По имеющейся в райгосадминистрации информации, за период с 22.04.2022 по 21.04.2026 через электронную публичную услугу "єВідновлення" по Дарницкому району с начала полномасштабного вторжения было подано 1566 обращений", – сообщили чиновники.

В РГА уточнили, что в соответствии с поданными заявлениями через электронную публичную услугу "еВосстановление" проводятся комиссионные обследования имущества, поврежденного в результате агрессии РФ, составляются акты комиссионного обследования и чек-листы с определением размера компенсации для восстановления поврежденного объекта.

В ответе на запрос отмечается, что в РГА нет информации о количестве незамененных поврежденных окон в домах.

