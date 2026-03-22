В Брянской области ВСУ уничтожили два ЗРК 'Бук', – Мадяр

Также на временно оккупированной территории Донецкой области был поражён РЛС "Триумф".

В Брянской области Российской Федерации украинские военные уничтожили зенитно-ракетные комплексы "Бук". Об этом сообщил в Telegram командующий Силами беспилотных систем (СБС) Роберт (Мадяр) Бровди.

По его словам, сегодня в Брянской области РФ уничтожены высокомобильные многофункциональные зенитно-ракетные комплексы средней дальности "Бук-М3" вместе с расчетом. Кроме того, поражена пусковая зарядная установка "Бук-М2". Также пилотами СБС на временно оккупированной части Донецкой области, по словам Бровди, поражена РЛС "Триумф" из состава комплекса С-400.

Как отметил командующий, в марте "птицы" СБС уничтожили уже 26 средств ПВО россиян. Всего с начала месяца, по состоянию на утро 22 марта, СБС уничтожили (поразили) 7073 единицы личного состава противника и 25 612 уникальных вражеских целей.

Как писал УНИАН, Силам обороны Украины удалось сбить новый редкий ударный российский беспилотник "Клин". Специалист по системам РЭБ и связи, советник министра обороны Сергей Бескрестнов (Флеш) рассказал, что этот дрон оснащен боевой частью весом до 5 килограммов и имеет функцию автоматического захвата цели. Также этот БПЛА способен осуществлять воздушный подрыв. Дальность полета дрона – до 120 км, скорость – до 120 км/ч, время в полете – 60–90 минут.

Ранее Силы обороны поразили паром "Славянин" и судно "Авангард", которые были основными элементами Керченской паромной переправы у россиян. Эти суда играли одну из ключевых ролей в морской военной логистике врага – транспортировали оружие, военную технику и боеприпасы.

Вас также могут заинтересовать новости: