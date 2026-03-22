Силы обороны сбили новый редкий дрон РФ 'Клин': Флеш раскрыл подробности (фото)

Силам обороны удалось сбить новый редкий ударный российский беспилотник "Клин". Об этом сообщил специалист по системам РЭБ и связи, советник министра обороны Сергей Бескрестнов (Флеш) в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, дрон оснащен боевой частью весом до 5 килограммов и имеет функцию автоматического захвата цели. Кроме того, он способен осуществлять воздушный подрыв.

Также Флеш привел другие характеристики БПЛА "Клин":

Видео дня

дальность полета – до 120 км;

скорость – до 120 км/ч;

время в полете – 60–90 минут.

Особое внимание эксперт уделил техническому оснащению дрона. В частности, в нем используется современный аккумулятор новой технологии Li-AFB. Также Флеш показал на фото содержимое БПЛА.

Российский дрон "Клин": что известно

Ранее УНИАН писал, что в России представили ударный дрон "Клин", который способен самостоятельно находить цели и атаковать их на расстоянии до 120 километров или же работать в качестве "воздушного минного поля" и дежурить в воздухе около 80 минут. Этот БПЛА впервые показали на одной из выставок осенью 2025 года.

В феврале ВСУ впервые сбили редкий российский дрон "Клин" с искусственным интеллектом. Военные 118-й отдельной механизированной бригады перехватили вражеский беспилотник с помощью дрона-перехватчика "Генерал Черешня AIR". Произошло это на Ореховском направлении. В подразделении рассказали, что "Клин" был довольно легко сбит, очевидно, во время одного из своих первых боевых вылетов.

