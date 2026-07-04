Украинские удары по российским НПЗ уже меняют баланс сил в войне, - эксперт

По словам политика, чем масштабнее будут такие атаки, тем сильнее они будут влиять на экономические возможности РФ.

Украинские атаки на нефтеперерабатывающую инфраструктуру РФ стали новым фактором давления на российскую экономику и могут значительно изменить баланс сил. Об этом заявил европейский политик Паскаль Лами, бывший генеральный директор Всемирной торговой организации, экс-комиссар по торговле в Еврокомиссии, в интервью "Эспресо".

По мнению политика, такие обстрелы уже оказывают ощутимое влияние не только на военный потенциал врага, но и на жизнь мирных жителей.

"На мой взгляд, ситуация все же изменилась. Способность Украины наносить удары по Российской Федерации - по НПЗ в Российской Федерации уже повреждено на 20%, и, конечно же, это оказывает влияние на население Российской Федерации. Это выходит за рамки военного воздействия, это выходит за рамки российской пропаганды, потому что российские потребители, российские люди видят, что происходит нечто негативное для них", - заявил Лами.

Видео дня

Екскоммиссар заверил, что чем масштабнее будут такие атаки, тем сильнее они будут влиять на экономические возможности РФ и способствовать изменению баланса сил.

"И, лично я считаю, что чем больше этого будет, тем понятнее это станет, потому что это один из векторов, один из уровней снижения потенциала Российской Федерации и её экономики, и я считаю, что россияне сами это делают, и я считаю, что это является основной составляющей в балансе сил. Ни для кого не секрет, что если послушать европейских коллег или пообщаться с американскими коллегами, то в целом изменился настрой", - сказал эксперт.

Лами считает, что Украина на данный момент нашла пути и стратегии для того, чтобы увеличить ущерб, наносимый экономике РФ.

"И в конечном итоге это станет очень важной составляющей для поддержания баланса сил таким образом, чтобы Украина смогла на линии фронта победить Российскую Федерацию", - подытожил политик.

Удары по территории России - последние новости

Ранее Генштаб раскрыл, сколько российских нефтеперерабатывающих заводов было выведено из строя. За последний месяц Силы обороны успешно поразили 8 нефтеперерабатывающих заводов. Также Силы обороны ликвидировали или критически повредили более 60 резервуаров.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге. Он поблагодарил всех, кто обеспечивает Украине точность ударов и выполняет план дальнобойных санкций.

"Этой ночью украинские дальнобойные санкции против России… сработали вблизи Петербурга. Силы обороны Украины нанесли удар по портовой нефтяной инфраструктуре, приносящей деньги для российской войны, также были попадания по Кронштадту - важной военной цели. Расстояние от государственной границы Украины - более 850 километров", - рассказал глава государства.

Вас также могут заинтересовать новости: